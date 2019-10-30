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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
30.10.2019 - 21:07, Son Güncelleme:

1.5 yıl sonra kıskıvrak... Eğlence mekanını kana bulamışlardı

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1.5 yıl sonra kıskıvrak... Eğlence mekanını kana bulamışlardı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada bir kişinin ölümüne ilişkin aranan zanlılar, Balıkesir'de gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Ortahisar ilçesi Değirmendere Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanında Sefa D'nin silahla öldürüldüğü kavganın şüphelileri D.A. ve T.A'nın Erdek'te olduğunu tespit etti.

Şüphelilerin yakalanmamak için sahte kimlikle seyahat ettiklerini belirleyen ekipler, harekete geçerek aracı takibe aldı.

İlçe girişinde durdurulan araçtaki D.A. ve T.A. ile sürücü A.A, gözaltına alındı.

Uyuşturucu madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, hırsızlık, nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, resmi belgede sahtecilik ve cinayet suçlamalarından arandıkları öğrenilen şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

17 Şubat 2018'de, Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Değirmendere Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Sefa D. (37), E.Ç, F.K ve N.K, yaralanmış, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sefa D, hayatını kaybetmişti.

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