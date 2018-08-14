1,5 yaşındaki Rüzgar'dan acı haber
KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde doğuştan rahatsızlıkları bulunan 1,5 yaşındaki Rüzgar Bakırcı, solunum yetmezliği sonucu yaşamını yitirdi.
Körfez Güney Mahallesi’nde oturan Bakırcı çiftinin 1,5 yaşındaki oğulları Rüzgar’ın nefes alması durunca babası Volkan Bakırcı tarafından hemen özel bir hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Rüzgar yaşama döndürülemedi.
Doğuştan rahatsızlıkları bulunan Rüzgar’ın yapılan otopsi sonucu solunum yetmezliği nedeniyle öldüğü belirlendi. Rüzgar, Körfez Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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