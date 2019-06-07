1.5 yaşına kadar dijital nesne ile teması engelleyin
Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Doç. Dr. Tuncay Dilci, dijital bağımlılık konusunda bazı ailelerin türlü bahanelerle çocuklarına engel olmadıklarını söyledi. Doç. Dr. Dilci, “Tüm dünyada kabul edilmiş bir durum vardır ki o da dijital oyunların çocukları gittikçe aptallaştırdığıdır” dedi.
Dilci, son zamanlarda dijital oyunların yararlarına dönük bazı haberlerin görüldüğünü hatırlatarak şunları söyledi:
UYUŞTURUCUYA BENZER ETKİ
“Dijital oyunlar, çocukları oyunda tutabilmek için basit tekniklerle kendilerini takibe zorluyor. Bu durum çocuğun düşüncesine ket vuruyor. Çocuklarda hem yaşam kalitesini düşürüyor hem de zekâ gelişimini olumsuz etkiliyor. Ekran bağımlılığı çocukların aileleri ile olan ilişkilerini uyuşturucu madde kullanımındaki etkilere benzer şekilde olumsuz etkiliyor. Bazı aileler dijital bağımlılık noktasındaki tehlikelere karşı duyarsız davranıyor.
Aileler özellikle ergenlik döneminde çocuğun dürtüselliği konusunda onlara zarar vereceğinden korkar ve kendince oluşturduğu bahanelerle onlara karşı koyamazlar. ‘Çocuğum tutkulu bir şekilde dijital nesnelerle oynuyor, belki de ilerde dijital oyun yazılımcısı olur’, ‘Dışarıda içki içip kötü alışkanlıklar edineceğine evde oyunla meşgul oluyor’, ‘Oyun için dışarıya gideceğine evimizde oynasın’, ‘Aslında oynadığı oyunlar onun eleştirel düşüncesini geliştirmekte dikkat süresini arttırmakta’ gibi bahaneler üretiyorlar.
YAŞA GÖRE SÜRE SINIRLAMASI
Çocukların 1.5 yaşına kadar dijital nesne ile temasını engelleme konusunda ebeveynlerin oldukça katı olmaları gerekir. 1.5-2 yaş aralığında dijital nesneler çocuğun eğitim yaşamına fırsat verecek yeni uygulamalarla birlikte sunulmalı. 3-5 yaş aralığında ailelerle birlikte ya da onların gözetiminde günde maksimum 45 dakikaya kadar çocukların dijital nesne ile teması mümkün olabilir. 6-8 yaş grubu çocuklarda gündelik yaşamını aksatmamak ve diğer insani ilişkilerini sürdürme koşuluyla 1 saate kadar dijital nesnelerle deneyim yaşamasına fırsat verilebilir. 9-12 yaş aralığında çocukların ise yine eğitsel oyunlar ve dışarıda geçireceği zaman dilimine paralel olarak 1 saati aşmamak üzere ödül niteliğinde dijital nesneleri kullanmalarına izin verilebilir. 13 yaş ve üzeri gençler, ergenlik sorunlarında bir sığınma aracı olmaktan öte daha sağlam ilişkiler kurmaları kaydıyla yine dijital nesneleri kullanabilirler.”
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