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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gizem KARAKIŞ - ANKARA
07.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

1.5 yaşına kadar dijital nesne ile teması engelleyin

Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
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Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
1.5 yaşına kadar dijital nesne ile teması engelleyin

Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Doç. Dr. Tuncay Dilci, dijital bağımlılık konusunda bazı ailelerin türlü bahanelerle çocuklarına engel olmadıklarını söyledi. Doç. Dr. Dilci, “Tüm dünyada kabul edilmiş bir durum vardır ki o da dijital oyunların çocukları gittikçe aptallaştırdığıdır” dedi.

Dilci, son zamanlarda dijital oyunların yararlarına dönük bazı haberlerin görüldüğünü hatırlatarak şunları söyledi:

UYUŞTURUCUYA BENZER ETKİ

“Dijital oyunlar, çocukları oyunda tutabilmek için basit tekniklerle kendilerini takibe zorluyor. Bu durum çocuğun düşüncesine ket vuruyor. Çocuklarda hem yaşam kalitesini düşürüyor hem de zekâ gelişimini olumsuz etkiliyor. Ekran bağımlılığı çocukların aileleri ile olan ilişkilerini uyuşturucu madde kullanımındaki etkilere benzer şekilde olumsuz etkiliyor. Bazı aileler dijital bağımlılık noktasındaki tehlikelere karşı duyarsız davranıyor.
Aileler özellikle ergenlik döneminde çocuğun dürtüselliği konusunda onlara zarar vereceğinden korkar ve kendince oluşturduğu bahanelerle onlara karşı koyamazlar. ‘Çocuğum tutkulu bir şekilde dijital nesnelerle oynuyor, belki de ilerde dijital oyun yazılımcısı olur’, ‘Dışarıda içki içip kötü alışkanlıklar edineceğine evde oyunla meşgul oluyor’, ‘Oyun için dışarıya gideceğine evimizde oynasın’, ‘Aslında oynadığı oyunlar onun eleştirel düşüncesini geliştirmekte dikkat süresini arttırmakta’ gibi bahaneler üretiyorlar.

YAŞA GÖRE SÜRE SINIRLAMASI

Çocukların 1.5 yaşına kadar dijital nesne ile temasını engelleme konusunda ebeveynlerin oldukça katı olmaları gerekir. 1.5-2 yaş aralığında dijital nesneler çocuğun eğitim yaşamına fırsat verecek yeni uygulamalarla birlikte sunulmalı. 3-5 yaş aralığında ailelerle birlikte ya da onların gözetiminde günde maksimum 45 dakikaya kadar çocukların dijital nesne ile teması mümkün olabilir. 6-8 yaş grubu çocuklarda gündelik yaşamını aksatmamak ve diğer insani ilişkilerini sürdürme koşuluyla 1 saate kadar dijital nesnelerle deneyim yaşamasına fırsat verilebilir. 9-12 yaş aralığında çocukların ise yine eğitsel oyunlar ve dışarıda geçireceği zaman dilimine paralel olarak 1 saati aşmamak üzere ödül niteliğinde dijital nesneleri kullanmalarına izin verilebilir. 13 yaş ve üzeri gençler, ergenlik sorunlarında bir sığınma aracı olmaktan öte daha sağlam ilişkiler kurmaları kaydıyla yine dijital nesneleri kullanabilirler.”

Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
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