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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çetin AYDIN/İSTANBUL
09.08.2018 - 12:14, Son Güncelleme:

‘1.5 milyonumu aldı 200 TL’yi çok gördü’

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
‘1.5 milyonumu aldı 200 TL’yi çok gördü’

İstanbul Fatih’de yalnız yaşayan 80 yaşındaki Beycan Dilican’ı “Polisim” diye  arayan dolandırıcı 153 bin dolar, 100 bin TL ve bir kasa altınını alarak kayıplara karıştı. Yaşlı kadın altın ve paraları teslim etmeden önce parası kalmadığı için verdiği paradan 200 TL almak istedi. Dolandırıcının yanıtı ise netti: “Hayır.”

Fındıkzade’de oturan Beycan Dilican, geçen hafta çalan telefonunu açınca telefondaki kişi emniyet amiri olduğunu söyledi. Bir hırsızlık operasyonu yaptıklarını, ele geçen bazı para ve eşyalarda parmak izi çıktığını söylüyordu. Dilican paniğe kapıldı. Karşısındaki kişi, evinde ve bankasında bulunan para ve ziynet eşyalarında parmak izi karşılaştırması yapacaklarını söyleyip paraları ve altınları hazır etmesini bankaya gittiğinde dikkat çekmemek için arsa alacağını söylemesini istedi. O da öyle yaptı. Bankadaki parayı çekti. Eve döndü. Tekrar arayan dolandırıcılara çektiği para ve evde bulunan altınları verdi. Parayı vermesinin üzerinden birkaç gün geçti ancak arayan soran yoktu. Endişeye kapıldı. Bir tanıdığına yaşadıklarını anlattı.

Tanıdığı kişi dolandırılmış olabileceğini söyledi. Soluğu karakolda aldı. Karakolda, kendisini dolandıranlardan şikayetçi oldu. Beycan Dilican ifadesinde, “153 bin dolarım, 100 bin liram vardı. Evde de bilezikler ve cumhuriyet altınlarından oluşan bir kasam vardı. Altınlarla birlikte 1.5 milyonumu aldı. Parayı verirken, verdiğim paradan 200 lira istedim. Çünkü param kalmamıştı. Karşımdaki kişi ‘Sakın ha, hayır’ diyerek bana 200 liramı bile çok gördü. Çok kötü durumdayım.” dedi.

Beycan Dilican, Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine geldi. Dilican’a kendisinden parayı alan kişiyi teşhis etmesi için geçmişte gözaltına alınan kişilerin fotoğrafları gösterildi. Ancak fotoğraflarda kendisini dolandıran kişinin fotoğrafı yoktu. Yapılan teşhisin ardından Emniyetten ayrıldı. Çocukları ABD’de yaşayan ve zaman zaman ABD’de kalan Dilican’ı dolandıran kişilerin bulunması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

 

 

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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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