1.5 milyar dolarlık satış için ATAK’a motor seferberliği
Pakistan'la yapılan 1.5 milyar dolarlık T129 ATAK helikopteri sözleşmesi için ABD Savunma Bakanlığı’nın izni beklenirken, ABD - Pakistan arasındaki gerginlik, Türkiye’yi motor konusunda yeni arayışlara yöneltti.
Fransa ve Polonya’daki motor üreticileriyle görüşen Savunma Sanayii Başkanlığı yetkilileri, her iki ülkeden de olumlu yanıt aldı. Pakistan tarafı ise motorun ABD dışında bir ülkeden alınması durumunda, Himalayalar’da 14 bin feet yükseklikte yapılan test uçuşunun tekrarlanmasını istedi. T129 ATAK helikopterinde ABD’li Honeywell ile İngiliz Rolls-Royce ortaklığı olan Light Helicopter Turbine Engine Company (LHTEC) motorunu kullanan Türkiye’nin, Pakistan’a ATAK helikopterini satabilmesi için ABD Savunma Bakanlığı’ndan ihracat izni alması gerekiyor. ABD Savunma Bakanlığı Türkiye’ye ihracat izni vermezse, TUSAŞ, helikopterlerin üretimine Fransa ya da Polonya’dan alınacak motorla devam edecek ve ilk helikopteri test için Pakistan’a gönderecek. 2016 yılında Himalayalar’da 14 bin feet yüksekliğinde zorlu hava koşullarında yapılan test bir kez daha tekrarlanacak. Testlerde başarı sağlanırsa, TUSAŞ, 30 adet helikopterin tamamını beş yıl içerisinde tamamlayacak.
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