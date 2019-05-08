1.5 ay sonra üzücü haber geldi
Orduâ€™da otomobille pikabÄ±n Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu meydana gelen trafik kazasÄ±nda aÄŸÄ±r yaralanan genÃ§ kadÄ±n Samsun'da tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± hastanede hayatÄ±nÄ± kaybetti.Â
Kaza, Ordu'nun Fatsa ilÃ§esinin Dolunay Mahallesi KavÅŸaÄŸÄ±'nda 22 Mart'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye gÃ¶re, RÃ¼meysa Dirhemsiz (25) yÃ¶netimindeki 52 DM 454 plakalÄ± otomobile, kÄ±rmÄ±zÄ± Ä±ÅŸÄ±kta geÃ§tiÄŸi iddia edilen Ekrem D. yÃ¶netimimdeki 55 DY 621 plakalÄ± pikap Ã§arptÄ±. Ã‡arpÄ±ÅŸmanÄ±n etkisiyle otomobil takla atarak ters dÃ¶ndÃ¼. Kazada aÄŸÄ±r yaralanan ve Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±lan araÃ§ sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ evli 2 Ã§ocuk annesi RÃ¼meysa Dirhemsiz, Samsun'daki Ã¶zel bir hastaneye sevk edildi. Samsun'daki hastanede tedavi altÄ±na alÄ±nan genÃ§ kadÄ±n yapÄ±lan mÃ¼dahalelere raÄŸmen bugÃ¼n hayatÄ±nÄ± kaybetti.Â
Kazayla ilgili soruÅŸturma devam ediyor.Â
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