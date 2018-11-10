09.05’te Taksim
İSTANBUL’da Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda anma töreni düzenlendi.
Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, gazi dernekleri ve vatandaşlar katıldı. Saatlerin 09.05 olması ile Taksim’de de hayat durdu. Vatandaşlar ve turistler sirenlerin çalması ile saygı duruşuna geçti. Siren sesi üzerine kaldıkları otellerin balkonuna çıkan turistler saygı duruşunu ve töreni izledi. Taksim’de yapımı devam eden caminin üzerinde çalışan işçiler de saygı duruşuna geçti. 10 Kasım nedeniyle Beyoğlu’ndaki Madame Tussauds Müzesi’nde yoğunluk yaşandı.
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