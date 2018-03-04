07.00'de başladı 15.00'te bitti... Raco da temiz

ÖNCELİKLİ hedefi Afrin kent merkezini terör örgütü PYD/PKK’dan temizlemek olan Zeytin Dalı harekâtında dün çok önemli bir aşama geçildi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve destek verdiği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, Afrin’e batıdan girişte stratejik öneme sahip, karayolu kavşakları ile tren yolunun olduğu, tepelik yerlere kurulu Raco beldesinin merkezi olarak değerlendirilen yerleşim alanının sınırından giriş yaptı. Çevre mahalleleri ele geçirilen Raco’nun merkezine yönelik, sabah saat 07.00 sıralarında, Jandarma Özel Harekât (JÖH) ve Polis Özel Harekât (PÖH) timlerinin desteğiyle ilerleyiş başladı.



Raco’nun kısa süre içinde tamamen temizlenip tam kontrol altına alınması için, aralarında kadınların da bulunduğu teröristlerle sıcak çatışmalar yaşandığı bildirildi.



ESAD VE PYD BAYRAKLARI İNDİRİLDİ

Raco’nun merkezine ilerleyişte JÖH ve PÖH’ler, teröristlerin mayın ve el yapımı patlayıcılarla (EYP) kurdukları tuzakları da imha etti. Ve saatler 15.00’i gösterdiğinde Mehmetçik kent merkezinde tam hâkimiyeti sağladı. Bu operasyon yaklaşık 8 saatte tamamlandı. Teröristlerin boşalttığı evler tek tek arandı. Evlerin çatılarında bulunan Suriye rejimi ile terör örgütü PYD/YPG’ye ait bayrak ve flamalar indirilerek yerine ÖSO bayrakları asıldı. Askeri kaynaklar, sivillerin zarar görmemesi için birliklerin büyük özen gösterdiğini, bu nedenle ilerleyişin de zaman aldığı bilgisini verdiler. Raco’daki ilerleyişe Fırtına obüsleri, çok namlulu roket atarlar (ÇNRA), savaş uçakları, ATAK helikopterleri ve silahlı insansız hava araçları (SİHA) teröristlerin kaçış ve ikmal yollarını vurdu.



AFRİN-CİNDERES YOLU KAPANABİLİR

Afrin’in batısında bu önemli gelişme yaşanırken, güneyde Raco’dan daha stratejik öneme sahip Cinderes yakınlarında da ilerleme kaydedildi. TSK ve ÖSO, güneyini çevrelediği Cinderes’in doğusundaki Ramadiye, Hamilek ve Badanli köylerini teröristlerden temizledi. TSK ve ÖSO birlikleri böylece, Afrin ile Cinderes arasındaki yolu her an kesme olanağına kavuştu. Cinderes karşısındaki Reyhanlı’ya dün öğle saatlerinde yoğun asker ve zırhlı araç takviyesi dikkat çekti.

TSK ve ÖSO, Afrin’in kuzeydoğusundaki Şeran beldesinin kuzeyindeki Çemenli, Alibezanlı ve Karkin köylerini Zeytin Dalı Harekatı kapsamında YPG/PKK-DEAŞ’tan kurtardı. Harekatın başından bu yana Afrin’de 2’si belde merkezi, 96’sı köy, 6’sı köy altı yerleşim ve 21’i stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK’ya ait üs olmak üzere 126 noktayı ele geçirildi.



ATATÜRK KARARGÂH KURMUŞTU

RACO, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde önemli bir yere sahip. Mustafa Kemal Atatürk, 7. Ordu Komutanı olarak 26 Ekim 1918 tarihinde İngilizlere ve asi Arap kuvvetlerine karşı kazandığı ve 1. Dünya Savaşı’nın en son meydan muharebesi olarak bilinen Katme Savaşı’ndan sonra ordu karargâhını 30 Ekim 1918’de Raco’ya taşımıştı. Türk askeri, tam 100 yıl sonra Atatürk’ün komutan olarak bir anlamda bugünkü Türkiye Cumhuriyeti’nin güney ve güneydoğu sınırlarını kafasında şekillendirdiği Raco’ya girdi. Raco, TSK ve ÖSO’nun Afrin’de ele geçirdiği 120’den fazla nokta arasında ikinci büyük belde oldu. Daha önce ele geçirilen kuzeydeki Bülbül beldesi de köyden büyük yerleşim merkeziydi.