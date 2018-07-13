0001 plakayla dönüş

MECLİS, yemin törenlerinin ardından dün başkanlık seçimini tamamladı. AK Partili Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu ve Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam yarıştı. CHP ve MHP genel başkanları ile HDP eş başkanları da oylamalara katıldı. Grubunun alkışlarıyla salona giren Yıldırım, geçen dönemin alışkanlığıyla ön sıraya geçerken, o bölümün CHP’ye verildiğini sonradan fark etti. Bu sırada bazı CHP milletvekillerinin elini sıkıp hatır soran Yıldırım, diğer muhalefet liderlerini de selamladı. Yıldırım, uzun süren oylamalar sırasında Genel Kurul’da ve kuliste partili milletvekilleriyle değerlendirmeler yaptı. Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım, çocukları ve torunları ile kabine üyelerinin büyük bölümü de locadan son oylamanın sonucunu takip edip teşekkür konuşmasını dinlediler. Oyunu atarken HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile denk gelen Binali Yıldırım, kupaların önünde birlikte poz verdi.



Seçilmek için 400 oyun gerektiği ilk iki turda vekillerin tercihi partili adaylar yönünde oldu. İlk turda Yıldırım 331, Toprak 134, Beştaş 65, Nuhoğlu 43 ve İslam 4 oy aldı. İkinci turda Yıldırım oyunu 336’ya yükseltirken, Toprak 131, Beştaş 65, Nuhoğlu 42 ve İslam 4 oy aldı. Yıldırım üçüncü turda 335 oyla seçildi. Bu turda Toprak 135, Beştaş 63, Nuhoğlu 40 ve İslam 5 oy topladı. AK Parti’nin 290 vekili bulunurken, MHP ve BBP’nin de yer aldığı Cumhur İttifakı 340 oya ulaşıyor.



‘BAŞLADIN DALMAYA’

Teşekkür konuşmasında CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın adını özel olarak anıp geçmiş olsun dileğini ileten Yıldırım, locadaki eşine ve aile fertlerine de teşekkür etti. “Oy veren ya da vermeyen bütün milletvekillerinin başkanı olacağım” diyen Yıldırım, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın “Tutuklu milletvekilleri ne olacak?” diye seslenmesi üzerine, “Biraz sabredersen Tanal! Daha bismillah dedik, başladın dalmaya” diye espri yaptı. Atatürk ve İstiklal mücadelesinin kahramanlarını “samimi duygularla yad ederek” konuşmasına başlayan Yıldırım özetle şunları söyledi:



‘TEMSİLDE ADALET GELDİ’

“Bu dönemde yüce Meclis’in görevi, sorumlulukları çok daha artmıştır. Yeni dönem Meclisi, yapılan anayasa değişikliği doğrultusunda uzlaşma kültürünü daha da geliştirme imkanına sahip olmuştur. Zira oy veren vatandaşlarımızın hemen hemen tamamı, bu yüce Meclis çatısı altında temsil imkanına kavuşmuştur.”



ERDOĞAN’DAN TEBRİK TELEFONU

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Brüksel’de bulunduğu sırada TBMM Başkanı seçilen Binali Yıldırım’ı telefonla arayarak tebrik etti. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Yıldırım’a yeni görevinde başarılar dilediği belirtildi.



TUTUKLU VEKİL TEPKİSİ

MECLİS’in dünkü oturumunda, tutuklu oldukları için yemin edemeyen CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ve HDP Hakkâri Milletvekili Leyla Güven’in durumları ile Milli Sarayların Cumhurbaşkanlığı’na bağlanması da tartışıldı. CHP ve HDP grup başkanvekilleri, tutuklu iki milletvekilinin tahliye edilmemesinin millet iradesine saygısızlık, demokrasiye ve Anayasa’ya aykırılık oluşturduğunu savundular. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Böyle meclislere ayıplı denir. Bir meclisin iki üyesinin yemin edemediği yerde hukuk devletinden söz edilemez” dedi.



