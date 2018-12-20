21 Aralık hadi ipucu: .com'un açılımı ne? .com ne demek?
İnternet kullanan kişilerin mutlaka dikkatini çeken .com uzantısının açılımının ne olduğu ve ne anlama geldiği merak konusu oldu. Web sayfalarının en meşhur uzantılarından biri olan .com’un açılımı pek çok vatandaşın merak ettiği konu oldu. Peki, .com'un açılımı ne? .com ne demek?
Genellikle ticari kuruluş ve şirketlerin seçtiği alan adı uzantısıdır. "Commercial" yani ticari anlamı taşır. Bu alan adı başlangıçta Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı’nın bünyesindeyken günümüzde Verisigntarafından yönetilmektedir.
.com alan adı, Alan Adı sistemi 1985 yılının Ocak ayında uygulamaya geçtiğinde .edu, .gov, .mil, .net, .org ve arpa alanlarıyla birlikte ilk üst seviye alan adlarından (TLD) biriyken daha sonraki süreçte en büyük üst seviye alan adı haline gelmiştir.
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