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    Babalar Günü'nde en büyük acıyı yaşadı, yığıldı kaldı

    İHA
    18.06.2018 - 12:04 | Son Güncelleme:

    Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde ailesiyle birlikte gittiği baraj gölünde suya giren genç kız, babasının gözü önünde boğuldu.

    Edinilen bilgiye göre, Yahyalı ilçesinde mevsimlik işçi olarak çalışan 15 yaşındaki Sema Nur K., ailesiyle birlikte Ağcaşar baraj gölüne gitti. Burada serinlemek için ayaklarını göle sokan Sema Nur K., dengesini kaybederek suya düştü. Sema Nur K., sudan çıkamayınca durum yetkililere bildirildi.

    Babalar Gününde en büyük acıyı yaşadı, yığıldı kaldı

    İhbarın ardından olay yerine jandarma, UMKE, AFAD, Türkuaz Arama Kurtarma ve Doğa Sporları Derneği ile AKUT ekipleri sevk edildi. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından Türkuaz Arama Kurtarma ve Doğa Sporları Derneği'nde görevli balık adamlar, Sema Nur K.'nın cansız bedenini gölden çıkardı. Evladının cansız bedenini gören İsmail K. ise acıya dayanamayarak bayıldı.

    Babalar Gününde en büyük acıyı yaşadı, yığıldı kaldı

    Sema Nur K.'nın cansız bedeni Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Etiketler: boğulma , evlat acısı , son dakika , haberler
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