Gündem hareketli: Dolar güne böyle başladı

Endişelerle 10 Eylül'de 3.40'ın altında işlem gören dolar/TL hafta başında 11 Ağustos'tan beri ilk kez 3.55'i aştı. Kur bugün güne 3.5454/3.5485 seviyesinden başladı. Dolar kuru saat 9.21 itibarıyla 3.5477 seviyesinde işlem görürken, euro/TL 4.1794 seviyesindeydi. Euro/dolar ise aynı dakikalarda 1.1773 seviyesinden işlem gördü.

OVP BEKLENİYOR

Piyasalarda bugün jeopolitik gelişmeler, küresel piyasaların yanı sıra içeride 2018-2020 dönemine ilişkin Orta Vadeli Program'ın detayları yakından takip edilecek.

OVP saat 1300'da Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın da katılacağı toplantıda açıklanacak.

Başbakan Binali Yıldırım hafta başında OVP'de 2017 yılında ve 2018-2020 döneminde büyüme hedefinin tüm yıllar için yüzde 5.5 olarak belirlendiğini söyledi. OVP'de enflasyon 2017 için yüzde 9.5, 2018 için yüzde 7, 2019 için yüzde 6 ve 2020 için yüzde 5 öngörüldü.

YELLEN 'FAİZ' MESAJI

Küresel piyasalarda ise dolar Fed Başkanı Janet Yellen'in faiz artışlarına devam edilmesi gerektiği açıklamasından destek bulurken, euro Almanya'da pazar günü yapılan seçimlerin ardından siyasi belirsizliğin yol açtığı kayıplarını toparladı.

Doların başlıca altı temel para biriminden oluşan sepet karşısında seyrini izleyen endeks dün 93.286 ile yaklaşık bir ayın zirvesine ulaşmasının ardından bugün bu seviyenin sınırlı altında işlem görüyor.

Yellen "Enflasyon yüzde 2'ye ulaşana kadar para politikasında değişiklik yapmamak ihtiyatlı olmayacaktır" dedi.

ODAK NOKTASI IKBY

Jeopolitik gelişmelerde ise odak noktasında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Ortadoğu'da istikrarsızlığı ve şiddeti artıracağı yolunda bölgesel ve uluslararası endişelere rağmen gerçekleştirdiği bağımsızlık referandumu yer alıyor.

İptal çağrıları karşılık bulmayan Türkiye ise alınabilecek siyasi, ekonomik ve askeri önlemleri değerlendiriyor. Tüm bunlar gerçekleşirken kurda baskıları artıran bir diğer etken ise TSK'nın Irak Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı birliklerin de katılımı ile devam ettiği Silopi/Habur bölgesindeki tatbikat olmaya devam ediyor.

Referanduma gitme kararının ardından Ankara'nın Kuzey Irak'a açılan sınır kapısını kapatıp kapatmayacağı, Kuzey Irak petrolünün dünya piyasalarına ulaşmasını sağlayan boru hattında akışı durdurup durdurmayacağı veya askeri herhangi bir adım atmayacağı merak konusu.

TAHVİL BONO PİYASASI

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 11.00 valörde saat son işlem yüzde 10.98 oldu. Öte yandan iki yıllık gösterge tahvilde ortalama bileşik faiz dün spot kapanışta yüzde 11.85 valörde son işlem yüzde 11.86 oldu.