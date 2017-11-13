Gündelik hayat teorileri

Acele etmekle hızlı olmak arasında büyük fark var. Şimdi garip gelecek, ama sakince hızlı hareket et. Acele ettiğinde olan tek şey, panik halidir. Ritmin yükselir ve agresifleşirsin. Yetişmesi gereken hiçbir şey de yetişmez. Hızlı olmanın sırrı, ironik bir şekilde sakinliktedir.

Hayatın öğretme şekilleri inanılmaz. Bir şey başına ilk geldiğinde, doğru dersi çıkarıp yoluna devam edersen zenginleşeceksin. Eğer alman gereken dersi almazsan, bu ikinci ve mutlaka üçüncü kez de olacak. “Neden sürekli başıma aynı şey geliyor” derken, fark edeceksin ki, zaman, mekân ve diğer kişiler değişiyor ama sen değişmiyorsun.

Değiştiğin an, olaylar da değişecek. Özgürleşeceksin.

Belli bir zamana kadar, bir şeylerin gerçekleşeceğini ve hayatın “olacağını” düşünüyorsun. Belli bir zaman geldiğinde de anlıyorsun ki, hayat aslında hep olacak olma hissiymiş. O yüzden var olanın tadını çıkarmaya bak, zaman gelip geçiyor.

Hayatın insanı kendisiyle yüzleştirme yetenekleri mükemmel. İnsanlara yaptığın iyi ya da kötü şeyler, mutlaka bir başkası tarafından sana yapılıyor. Sürekli bahsedilen ama gerçek anlamda içi doldurulmayan “empati” bu yüzden kilit kelime. Bu da yeni bulunan bir şey değil, atalarımız yıllar önce söylemiş: Ne ekersen, onu biçiyorsun.

Anlattığın şey, karşındakinin anladığı kadar. Onun anlattığı şeyse, senin anladığın kadar. Buna da “iletişim” deniyor. Herkes bir şey anlatırken ya da anlarken, kendisiyle ilgili bir sürü başka algıyı kullanıyor. Belki okuduğun bir cümle ya da izlediğin bir sahne yüzünden, duyduğun şey sende başka bir çağrışım yaratıyor. Bu yüzden, hiçbir cümleye “Beni anlamadın” diye başlama.

Düşüncelerin davranışlarını yönlendirir. O yüzden, “Ben böyleyim, ama böyle davranıyorum” gibi bir dünya yok. Mesela duyarlı olduğunu düşünüyorsan, öyle davran. Aksi halde sadece düşündüğün için o değilsin.

İnsanlar seni şaşırtmaya devam edecek, her zaman. Hiç beklemediğin biri mükemmel bir dostluk örneği sergileyecek ya da çok güvendiğin biri bir anda düşman kesilip seni hayal kırıklığına uğratacak. Zor da olsa alışmaya çalış. Bu şekilde, hayat seni başka şeylere hazırlamak için hiçbir şeyden emin olmamanı sağlıyor.

Herkesin ve yapılamayan her şeyin mutlaka bir bahanesi vardır. Bahanesi olan insanlardan olma, şikâyet etmekten beslenme.

Bazı insanlar başkalarından öğrenip onlarla yukarı çıkmak yerine, onları aşağı çekmeye çalışıyorlar. Hissettiğin yerde kaç.

Keşfetmeyi küçümseme. Yeni şehirler, kültürünü merak ettiğin diller, tatmadığın mutfaklar, izlemediğin filmler, dinlemediğin notalar, okumadığın yazarlar seni bekliyor. Her biri sana hiç beklemediğin kapılar açacak.