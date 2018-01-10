Bu da robot köpek: Aibo karşınızda!

Sony'nin yenilenen robot köpeği yapılan programlama sayesinde el sıkışmak ve oturmak gibi eğitimli köpeklerin yaptığı becerileri yapabiliyor. Sadece İngilizce verdiğiniz emirleri yerine getiren Aibo, OLED gözlere sahip. Şirket aynı zamanda köpeğin evin etrafını tanıyabilmesi için gözlerinin içine kamera yerleştirmiş. Aibo'da bulunan, yerleşik LTE , WiFi ve dört farklı çekirdekli CPU'nun yanında 22 farklı eklemi güçlendirmeye yönelik motorlar ve jiroskoplar bulunuyor.

Robot köpekte birçok dokunmaya duyarlı nokta bulunuyor. Bu sayede onu sevdiğinizi algılayabiliyor. Şirketin sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre Aibo kimin ona daha çok sevgi gösterdiğini anlayacak ve o kişiye daha yakın davranacak bir özelliğe sahip. Ayrıca robot köpek Sony tarafından onaylanan Robodog işleyicilerine görsel olarak tepki de verebiliyor.