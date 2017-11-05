Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Zorla rapora 20 bin lira tazminat

    Zorla rapora 20 bin lira tazminat

    Mesut Hasan BENLİ / ANKARA
    05.11.2017 - 20:23 | Son Güncelleme:

    Ankara 4. Aile Mahkemesi, bakire değil diyerek karısını gerdek gecesi babasının evine gönderen ve boşanma davası açan damadı 'tam kusurlu' buldu.

    Zorla rapora 20 bin lira tazminat
    Dava dosyasına göre, görücü usulü evlenen İ.S. ile H.S.’nin düğün gecesinin ardından genç kızın ailesinin evine giderek kızlarının bakire olmadığını bildirdi. H.S., İ.S.’nin bakire olmadığı iddiasıyla boşanma davası açtı.

    ‘KADIN İÇİN ONUR KIRICI’

    İ.S. de avukatı Mahmut Aslan aracılığıyla, Ankara 4. Aile Mahkemesi’ne 200 bin TL’lik maddi-manevi tazminat talebiyle karşı boşanma davası açtı. Dava dilekçesinde, evlilik birliğinin kurulması için kadının bakire olmasının mevzuatta hiçbir şekilde zorunlu kılınmadığı hatırlatılarak, “Bu durumun kadının onurunu kırıcı bir durum olduğu aşikâr” dendi. Mahkeme, genç kızın bakire olup olmadığı konusunda rapor alınmasına karar verdi. Alınan raporda İ.S.’nin bakire olduğu anlaşılması üzerine, damat H.S.’nin tam kusurlu olması gerekçesiyle açtığı dava reddedildi. Genç kadının açtığı boşanma davası kabul edilerek tarafların boşanmasına karar verildi. İ.S.’ye 350 TL yoksulluk nafakası ve yeni bir hayat kurmakta çekeceği zorluklar nedeniyle de 15 bin TL tazminat ödenmesine de hükmetti.

    Mahkeme ayrıca “başka birisiyle cinsel ilişkiyle girmekle itham edildiği, evden kovulduğu, bakire olup olmadığı yönünde rapor alınmaya zorlandığı, bu nedenle yaşadığı manevi acı ve ıstırap” gerekçesiyle İ.S.’ye 20 bin TL de manevi tazminat ödenmesine hükmetti. 

    Bekâreti için rapor aldı: Kanlı çarşaf davasıBekâreti için rapor aldı: Kanlı çarşaf davası

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler: gazetehaberleri
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri