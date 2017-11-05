Son dakika: Teksas'ta kiliseye saldırı.. 26 ölü, 30 yaralı

Yerel saat ile 11.30'da meydana gelen saldırıda, bölge sakinlerinin aktardığına göre, saldırgan silahını defalarca ateşledi ve yeniden doldurdu.

Saldırının yaşandığı sırada kilisede 50'den fazla kişinin katıldığı bir dua seremonisi olduğu belirtildi. San Antonio'nun 30 kilometre doğusunda yer alan Sutherland Springs'te bulunan kilisenin bölgede kurulan ilk "vaftiz kilisesi" olduğu belirtiliyor.

Bu arada saldırganın önce evde ailesini katlettiği, daha sonra kiliseye giderek katliam yaptığı haberleri geliyor.

SALDIRGANIN FOTOĞRAFI DİKKAT ÇEKTİ

Saldırı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, yerel kaynaklar saldırganın 26 yaşındaki Devin Patrick Kelley olduğunu iddia etti.

Polisin öldürdüğü saldırgan Kelley'in sosyal medya hesabındaki silahlı fotoğrafı dikkat çekti.

ABD BAŞKANI TRUMP'TAN SALDIRIYLA İLGİLİ İLK AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, saldıryla ilgili Twitter hesabından bir mesaj paylaştı.

Trump, "Tanrı Tanrı, Sutherland Springs'teki insanların yanında olsun. FBI ve savcılar olay yerinde. Olanları Japonya'dan takip ediyorum." dedi.

May God be w/ the people of Sutherland Springs, Texas. The FBI & law enforcement are on the scene. I am monitoring the situation from Japan. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2017

TÜRKİYE'DEN MESAJ: ÜZÜNTÜ DUYDUK

Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Teksas eyaletindeki terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “ABD’nin Teksas eyaletinde bir kilisede meydana gelen saldırıda onlarca kişinin hayatını kaybetmesinden ve birçok kişinin yaralanmasından büyük üzüntü duyduk. Saldırıyı şiddetle kınıyor, olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Amerikan halkına başsağlığı diliyoruz” denildi.

Ekim ayında ABD'nin Las Vegas kentinde 58 kişinin yaşamını yitirdiği, 500'den fazla insanın yaralandığı saldırıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

New York'ta da geçtiğimiz hafta bir saldırı gerçekleşmiş, kent 11 Eylül 2001'de Dünya Ticaret Merkezi'ne düzenlenen saldırıdan bu yana en ölümcül terör saldırısıyla karşılaşmıştı. Saldırıda sekiz kişi hayatını kaybetmişti.

ABD'de yayınlanan Boston Globe gazetesinin haberine göre, bu yıl ülkede gerçekleşen ve kitlesel silahlı saldırıların sayısı 307'ye ulaştı.