Son dakika: Teksas'ta kiliseye saldırı.. 26 ölü, 30 yaralı

Yerel saat ile 11.30'da meydana gelen saldırıda, bölge sakinlerinin aktardığına göre, saldırgan silahını defalarca ateşledi ve yeniden doldurdu.

Saldırının yaşandığı sırada kilisede 50'den fazla kişinin katıldığı bir dua seremonisi olduğu belirtildi. San Antonio'nun 30 kilometre doğusunda yer alan Sutherland Springs'te bulunan kilisenin bölgede kurulan ilk "vaftiz kilisesi" olduğu belirtiliyor.

Bu arada saldırganın önce evde ailesini katlettiği, daha sonra kiliseye giderek katliam yaptığı haberleri geliyor.

SALDIRGANIN FOTOĞRAFI DİKKAT ÇEKTİ

Saldırı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, yerel kaynaklar saldırganın 26 yaşındaki Devin Patrick Kelley olduğunu iddia etti.

Polisin öldürdüğü saldırgan Kelley'in sosyal medya hesabındaki silahlı fotoğrafı dikkat çekti.

ABD BAŞKANI TRUMP'TAN SALDIRIYLA İLGİLİ İLK AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, saldıryla ilgili Twitter hesabından bir mesaj paylaştı.

Trump, "Tanrı Tanrı, Sutherland Springs'teki insanların yanında olsun. FBI ve savcılar olay yerinde. Olanları Japonya'dan takip ediyorum." dedi.

May God be w/ the people of Sutherland Springs, Texas. The FBI & law enforcement are on the scene. I am monitoring the situation from Japan.