Oğlunu öldüren cani babayla ilgili kan donduran detay

Dayı Adem Deniz, 2 ay önce Nezir T.'nin oğlunu eve kilitleyip doğalgazı açarak öldürmekle tehdit ettiğini söyledi. Nezir T. olay anında çektiği ses kaydı ve fotoğrafları da eşi ve akrabalarına göndermiş. Dehşet anlarında Yiğitcan T.nin, "Anne babama söyle sabaha kadar ölümüz çıkacak" dediği duyuluyor. Nezir T'nin ise "Oğlunu arasın bu çocuk sabahtır ölecek. Çıkmaz bu çocuk böyle giderse" diyor. Nezir T., oğlunun ağlarken çektiği fotoğrafları da aileye göndermiş.

OLAY AÇIK AÇIK 'GELİYORUM' DEDİ

Aile ise göz göre göre gelen ölüm sonrası emniyet ve savcılıktan şikayetçi. Dayı Adem Deniz, "Çocuk ölüm tehdidi aldığını söyledi. Eve kapatıyor. Doğalgazı açıyor. Çocuğu tehdit ediyor ve bize de ses kaydı yolluyor. İlçe emniyete gidip anlattık olayı. Eve gittik koçbaşıyla kırıp eve girdiler. Ertesi gün serbest kaldı. 2 hafta sonra savcılıktan izin kağıdı aldı çocuğu görmek için. Gittik çocuk şubeye anlattık. "Darp var mı? yok" dediler 'O zaman bir şey yapamıyoruz' dediler. Adalet bu mu? Devletimiz bu kadar mı insanların arkasında duruyor? Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne gittim. Ölüm tehdidi aldığımıza yönelik şikayette bulunduk. Hiç bir şey yapılmadı. Bir baba çocuğunu ölümle tehdit ediyor ve savcılık izin veriyor. İçimiz yanıyor. 10 senedir eziyet ediyor." dedi.

Nezir T.'nin kardeşiyle boşanma davasının sürdüğünü kaydeden Adem Deniz, "Çocuk annesinde kalıyordu. Savcılık izni olduğu için hafta sonu babasında kalıyordu" diye konuştu.

Adem Deniz, "Boşanma dilekçesini veriyor. Davanın gününü bekliyorduk. Uzaklaştırma kararı verildi. Koruma verilmedi. Olay açık açık 'geliyorum' dedi. Bunu emniyete söyledik ama hiçbir önlem alınmadı" şeklinde konuştu.