Güncel altın fiyatları… Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Altın fiyatları dünkü kayıpların artırarak bir haftadan uzun sürenin dip seviyesini gördü. Yeni haftanım ilk işlemlerinde 1 Eylül’den bu yana en düşük seviyesinde seyrettikten sonra yüzde 02 düşüşle 1,324.8 dolara geriledi. Spot altın 11 Eylül’de 1.4 oranındaki düşüşle Temmuz başlarından bu yana sert bir düşüş yaşadı.



ÇEYREK ALTIN NE KADAR?



Çeyrek altın ise 234,11 liradan alınırken 239,97 liradan satılıyor. Yarım altın da 468,23'ten alınırken 479,93 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?



Cumhuriyet altını ise 969,12 liradan alınıp 983,76 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de Kapalı Çarşı’da 935,25 liradan alınırken 965,21 liradan satılıyor.

IRMA KASIRGASI SONRASI ALTIN PİYASASI

Altın fiyatları, Irma Kasırgası'nın korkulandan daha az hasara neden olmasının ardından ABD ekonomisinin görünümünün iyileştiği bir ortamda hisse senetlerinin rekor seviyelere yükselmesi ile birlite düşüşünü üçüncü güne taşıdı. Spot altın yüzde 0.3 düşerek Singapur saati ile 12:40'ta ons başına 1,323.88 dolara geriledi. Metal Cuma günü 1,357.61 dolar ile Ağustos 2016'dan bu yana en yüksek seviyesini görmüştü.



ABD para biriminin 10 önemli para karşısındaki seyrini gösteren Bloomberg Dolar Spot Endeksi, Pazartesi günü yüzde 0.3 yükseldikten sonra fazla değişmedi.

Standard & Poor's 500 Endeksi (S&P 500) Pazartesi günü tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.