Günahlı matematik cennetlik tarım

BİNGÖL Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde tarla bitkileri dersi, Risale-i Nur’dan alıntılarla anlatıldı.

Geçen yıl profesörlük ünvanını alan Hasan Kılıç’ın, doçent olarak yazdığı tarla bitkileri ıslahı ders notlarındaki bazı alıntı ve fotoğraflar tartışma yarattı. Kılıç, Ziraat Fakültesi’nde okuyan öğrencilerin Said Nursi’nin yazdığı Risale-i Nur külliyatından yapılan alıntılarla sınava tabi tutuldukları iddiasıyla üniversite yönetimine şikâyet edildi.

Ayçiçeği ıslahında parmaklıklar arkasında pişmanlıkla oturan bir insanın fotoğrafı kullanılarak, “Şükür olmazsa, esfel-i safiline düşer, bir zulm-ü azimi irtikap eder. İnsanı, bu camiiyete göre en ala bir mevki olan ahsen-i takvime çıkarmak vasıtası, şükürdür” sözüne yer veriliyor. Üreme biyolojisi anlatılırken, “Ve o şuun ve kabiliyet-i zatiyenin mükemmeliyeti, o ustanın mahiyet-i zatiyesinin mükemmeliyetini gösterdiği misillü, aynen öyle de” alıntısı yapılıyor. Danede birikim ise Latif Nükteler kitabından “Maahaza, nuru neşredenin nursuz, icad edenin vücudsuz, icab ettirenin vücubsuz olması muhaldir” türü alıntılarla anlatılıyor.

SINAVDA SORMADIK

Hasan Kılıç şikâyetler konusunda şunları söyledi: “O şikâyetleri dikkate alarak notları düzeltiyoruz. Nasıl olmuşsa onlar notların içine karışmış. İlave bilgi olarak öğrencilerimle paylaştığım o notları sınavlarda sormadık. Zaten notlarda yanlış şeyler de yok. Kur’an da bir kaynak kitaptır. Risale-i Nur da Kur’an tefsiridir. Konular geldiğinde dersimizle ilgili alıntılar yapıyoruz.” (Aysel ALP-ANKARA)

‘MUHİTTİN TEK BAŞINA KAÇ GÜNAHA GİRMİŞTİR?’

Dokuzaltı Yayınları’na ait test kitabında yer alan matematik sorusu tepkilere neden oldu. Twitter üzerinden yayılan soruda, “Muhittin ile Barış’ın günahlarının oranı 3/5’tir. Muhittin daha günahkar olup son kez Barış ile birlikte ortaklaşa bir günaha girdiklerinde işledikleri toplam günah sayısı 65 oluyor. Buna göre Muhittin tek başına kaç günaha girmiştir?” ifadeleri yer aldı.

Yanıtla ilgili şıklar arasında ise 16, 24, 32, 40 ve 48 sayıları vardı. Sosyal medyada kullanıcılar, “Muhittin’in yatacak yeri yok” gibi yorumlar yaparken problemi yazan matematik öğretmeni Hüseyin Ağbayır ise Hürriyet’e şöyle konuştu: “Dünden beri milletvekilleri mi, rektörler mi, imamlar mı, diyanet mi, gazeteciler mi aramadı? Tedirgin olmaya başladım. Ben karikatür okuyan, mizah seven, sanatla uğraşan bir matematikçiyim. Matematik soruları içerisine karikatürü, müziği, hatta tarihi koymaya çalışan; karikatürlerden, Yeşilçam’ın film repliklerinden soru yazan bir hocayım. Yapmaya çalıştığım mizahla, müzikle matematiği birleştirebilmekti. Dikey Geçiş Sınavı kitabı olarak bu sene çıktı. Öğrencilerimin yaş aralığı 25-30. Kitabın Milli Eğitim ile bir alakası yok, okul kitabı değil. Bütününde mizah var.” (Gülseven ÖZKAN)