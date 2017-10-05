Gün gün takip

Tıpkı televizyon reytinglerinde olduğu gibi internetin performansını da ertesi gün reklamverenlerin bilgisine sunacak. IAB Türkiye’nin İnternet Ölçümleme Araştırması’nda günlük raporlamayı kullanacak olması, doğru zamanda doğru hedef kitleye ulaşıp ulaşılamadığının bilgisini 24 saat içinde almayı sağlayacak. Bu sayede reklamverenler stratejilerini hızlı ve güvenilir kontrol etme imkanı bulurken, bütçelerini verimli şekilde yönetebilecek. IAB Türkiye’nin günlük raporlamayı devreye almasıyla Türkiye, dünyada bu yöntemi kullanan 7 ülkeden biri oldu.

TV’YE UYUM SAĞLIYOR

Günlük raporlama, IAB Türkiye İnternet Ölçümleme Araştırması’nı yürüten Gemius’un 2015 yılında IAB Avrupa Research Awards’da birincilik kazandığı Davranışsal Panel Sentezi yöntemini baz alan yenilikçi bir ölçüm sistemi. Günlük raporlamayla birlikte farklı cihaz kullanımlarıdan (duplicate) arındırılmış toplam erişim rakamları da kullanıma sunulacak ve TV ölçümleriyle tam uyum sağlanacak.

IAB Türkiye, 2022’de Türkiye’de dijital reklam yatırımlarının televizyonu geçeceğini öngörüyor. Dijital reklam yatırımlarında 2011’den bu yana devam eden düzenli artış, bu tahminin gerçekleşmesinin mümkün olduğunu ortaya koyuyor. Mart 2016 – Şubat 2017 dönemi verilerine göre Türkiye’de 15 yaş üstü kitlenin günlük ortalama televizyon izleme süresi yaklaşık 3 saat. IAB’nin Türkiye dahil 18 ülkeyi kapsayan araştırması ise Türkiye’deki cep telefonu kullanıcılarının yüzde 20’sinin günde 6 saatten fazla bir süre telefonuyla etkileşim halinde olduğunu gösteriyor. Bu oranlar da reklam yatırımlarının dijitale yönelmesinin sebebini açıklar nitelikte.

AVRUPA’DA PAZAR 41.8 MİLYAR EURO

2016 yılında yüzde 12.2 büyüyen Avrupa dijital reklam pazarının hacmi 37.1 milyar Euro’dan 41.8 milyar Euro’ya yükseldi. 2016 verilerine göre Avrupa’da dijital reklam yatırımları televizyonla arayı daha da açarak birinciliğe elde etti. E-marketer’dan alınan verilere göre dijital reklam yatırımları 2016’da dünya genelinde 194 milyar dolar oldu. Bu rakamın 2020 yılında 335 milyar dolara ulaşacağı ve 2021’de dünya reklam yatırımlarının yarısının dijitalden geleceği öngörülüyor. Ayrıca IHS Markit 2016 yılı dünya mobil reklam yatırımlarını 83 milyar Euro olarak açıkladı.