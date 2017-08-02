Gün arasındaki uykunun vücudunuza 4 mucize etkisi

Performans artar

Gün ortasında yapılacak küçük bir kestirme ile günün kalanındaki performansınızı arttırabilirsiniz. Her ne kadar toplum içinde yadırganmaya müsait bir durum da olsa göz kapaklarınız ağırlaşıyorsa kimseden çekinmeyin ve beyninize istediği rahatlamayı verin.

Vücut ve beyin gelişimi için iyidir

Özellikle çocukların gün ortasında uyuması vücut sağlığı için önemlidir. Bu dönemde alınan kaliteli uyku, beynin gelişimine yardımcı olur. Aynı şekilde yaş ilerledikçe de vücut kendini onarmak için sık sık uyuma isteğinde bulunur. Özellikle öğle yemeklerinden sonra gelen uyuma isteğine karşı koymamanızda fayda var.

Konsantrasyonu arttırır

Kimseden çekinmediniz ve kısa bir uyku çektiniz. Günün kalan saatleri için çok değerli olan enerjinizi yenilediniz. Daha rahat ve kendinize güvenli olduğunuzu fark edeceksiniz. Uyumadan önce aklınıza takılan tüm problemler için kolaylıkla çözümler üretebildiğinizi göreceksiniz.

Problem çözme yeteneği hızlanır

Başarılı bir iş yaşamı için gerekli olan problemler karşısında sakin ve çözüm odaklı davranabilme yeteneğini geliştirebilmek için gün ortası uykularınızı atlamayın. Beyninizin yenilenmesine izin verin. Gün ortasında alınan kısa ama kaliteli uyku sayesinde o çok istediğiniz başarılı iş yaşamına kavuşabilirsiniz.