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    Gümüşlük Akademi’de ‘yaz(ı) kampı’

    Hürriyet Haber
    15.09.2017 - 12:17 | Son Güncelleme: 15.09.2017 - 12:17

    Eğitmen, danışman ve yazar Yasemin Sungur tarafından düzenlenen ‘Yaz(ı) Kampı’, yarın yazar Latife Tekin’in Bodrum’da kurduğu Gümüşlük Akademi’de başlayacak.

    Eğitmen, danışman ve yazar Yasemin Sungur tarafından düzenlenen ‘Yaz(ı) Kampı’, yarın yazar Latife Tekin’in Bodrum’da kurduğu Gümüşlük Akademi’de başlayacak, 24 Eylül’e kadar sürecek. Bu yıl ikincisi düzenlenen etkinlik; herkesin katılımına açık. Etkinliğin katılımcıları bir hafta boyunca Gümüşlük Akademi’de konaklayacak.

    Kampın bu yılki konuk konuşmaları; Latife Tekin, Mine Söğüt ve Hakan Akdoğan. Latife Tekin ‘Dil ile Karşılaşmak’, Mine Söğüt ‘Yazıyla Yüzleşmek’, Hakan Akdoğan ise ‘Yaratıcı Yazının Olanakları’ üzerine konuşacak.

    Latife Tekin’in ‘Sevgili Arsız Ölüm’, Mine Söğüt’ün ‘Deli Kadın Hikâyeleri’, Hakan Akdoğan’ın ‘Nü Peride’, Sabahattin Ali’nin ‘Kürk Mantolu Madonna’, Yeşim Türköz’ün ‘Büyü Dükkânı’ ve Emily Dickinson’ın ‘Seçme Şiirler’ adlı kitaplarının inceleneceği etkinlikte üç film de analiz edilecek. 

    Etiketler: Yaz(ı) Kampı , keyif , Yasemin Sungur
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