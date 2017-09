Gümüşhane buluşması

Ziyarete, Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, ilçe belediye başkanları ile sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı. Vali Okay Memiş, diğer kentlere entegre bir Gümüşhane için çalıştıklarını belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin yaptığı yatırımlarla artık dağların arkalarında yaşayan insanlarımızı da duyan yöneticilerimiz var şükür olsun” diye konuştu. Memiş, Doğan Holding’in Gümüşhane yatırımlarından da bahsederek, “Oradaki çiftlikte Türkiye’de en çok organik sütün üretildiği yer Kelkit ilçemiz. Sizin çalışmanız diğer çiftçilerimize örnek oldu. Şirketlerinizin Gümüşhane’nin her tarafında çok emeği var’’ dedi.

Aydın Doğan da Gümüşhaneli olmaktan dolayı övündüğünü vurgularken şunları söyledi:

“Hakikaten ilimiz pırlanta gibi insanlarla dolu. Vali Bey’in anlattığına göre son bir yıl içerisinde 7,5 - 8 milyar dolar yatırım yapılmış. Onun için hükümetimize ben de teşekkür ediyorum. Fakat her şeyi hükümetten beklememeliyiz. Gümüşhaneliler olarak gücümüz yettiği kadar ilimize yardımcı olmamız lazım. Ben ona gayret ediyorum. Allah ömür verirse daha ölünceye kadar devam edeceğim.’’