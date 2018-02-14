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Gümrüksüz satış mağazalarına ilişkin düzenleme

AA
14.02.2018 - 14:43 | Son Güncelleme:

Gümrüksüz satış mağazaları ile depolarının açılmasına, işleyişine, buralarda yapılacak eşya satışına ilişkin usul ve esaslarda düzenlemeye gidildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.     

Buna göre, gümrüksüz satış mağazası veya depo açma izni almak üzere başvuracak tüzel kişilerin gümrük ve dış ticaret işlemlerinde, temsil yetkisini haiz çalışanlardan adli sicil belgesi ibrazı istenilmeyecek.     

Mağaza işletmecisi firma ile hudut kapısı işleticisi arasındaki kira sözleşmesinin 5 yıldan uzun olması durumunda gümrüksüz satış mağazası/deposu izin belgesi geçerlik süresi için söz konusu kira sözleşmesi süresi dikkate alınacak.     

Nakil vasıtası sürücü ve hizmetlilerinin ülkeye girişlerinde alabilecekleri miktarı belirten "en fazla 120 mililitrelik 1 adet kozmetik ürün" ifadesinin parfümü kapsayıp kapsamadığı yönünde uygulamada tereddüt oluşturması nedeniyle söz konusu ifade "en fazla 120 mililitrelik 1 adet parfüm ve 1 adet kozmetik ürün" şeklinde değiştirildi.     

Öte yandan gümrüksüz satış mağazası, deposu açma ve işletme izin belgesinin geçerlilik süresinin başlangıcı, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih olarak belirlendi.

Etiketler: Gümrüksüz , Satış , Mağaza
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