Gümrüklerde yeni dönem

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Taşıt plaka okuma sistemini getiriyoruz. Bunun testini İpsala'da yaptık. Başarıyla çalıştığını gördük. Kapıkule'de ve diğer kapılarımızda da taşıt plaka okuma sistemini hayata geçireceğiz" açıklamasında bulundu.

Bakan Tüfenkci, Kapıkule Sınır Kapısında incelemelerde bulunarak burada yetkililerden bilgi aldı.

Yolcu giriş peronlarında yurt dışından gelen Türk vatandaşları ve Avrupa'ya çıkış yapan tır şoförleriyle sohbet eden Tüfenkci, istek ve sıkıntıları dinledi.

Bakan Tüfenkci, incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Trakya'daki sınır kapılarında incelemeler yapmak üzere Edirne'ye geldiğini belirtti.

Kapıkule Sınır Kapısının gurbetçilerin gelişiyle beraber çok yoğun bir trafik yaşadığını anlatan Tüfenkci, hafta sonları özellikle tır kuyruklarının meydana geldiğini vurguladı.

Gümrükte oluşan kuyrukların azaltılması için sahada incelemelerde bulunduğunu vurgulayan Tüfenkci, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bunu nasıl azaltabiliriz, onun planlamasının nasıl yapabiliriz bunun için sahaya geldik. Sizin de gördüğünüz gibi gurbetçi vatandaşlarımız gerçekten gümrük girişlerinden çok memnunlar ve uzun süre beklemediklerini ifade ediyorlar. Bundan dolayı memnun olduk. Gümrük çalışanı arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kapılarda artık kayıt altına alma işlemini kaldırıyoruz. Taşıt plaka okuma sistemini getiriyoruz. Bunun testini İpsala'da yaptık. Başarıyla çalıştığını gördük. Kapıkule'de ve diğer kapılarımızda da taşıt plaka okuma sistemini hayata geçireceğiz. İhaleleri bitti. Altyapı çalışmaları bitti. Bu sistemle girişlerin çok daha hızlandığını göreceğiz."

Bakan Tüfenkci, sınır kapılarında yabancı yolcuların fazla beklememesinin Türkiye'nin prestiji açısından önemli olduğunu vurguladı.

Bulgaristan gümrüğü tarafında hem personel hem de fiziki anlamda bazı sıkıntılar olduğunu aktaran Tüfenkci, Bulgaristan yetkilileriyle bu konuda görüşeceklerini sözlerine ekledi.

Bakan Tüfenkci'ye Kapıkule'deki incelemelerinde Edirne Valisi Günay Özdemir, Trakya Ticaret ve Gümrük Bölge Müdürü Yaman Ocak ve diğer yetkililer eşlik etti.