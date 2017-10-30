Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Gümrüklerde plaka okuma sistemi 1 Kasım’da başlıyor

    Gümrüklerde plaka okuma sistemi 1 Kasım’da başlıyor

    Engin ÖZMEN, DHA
    30.10.2017 - 19:04 | Son Güncelleme:

    Gümrük Bakanlığı tarafından, sınır kapılarındaki yoğunluğu azaltmak ve işlemleri hızlandırmak için hazırlanan ‘taşıt plaka okuma sistemi’, 1 Kasım’dan itibaren devreye girecek.

    GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Tüfenkci’nin Edirne ziyareti sırasında açıkladığı ‘taşıt plaka okuma sistemi’nin hazırlıkları, Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Türkiye’nin en büyük kara ulaştırma sınır kapısı olan Kapıkule’de tamamlandı. Türkiye’ye giriş veya çıkış yapacak araçların gümrük girişinde plakasını kamaralar sayesinde otomatik olarak kaydedeceği sistem için gümrüğün iki noktasına özel kameralar kuruldu.

    Gümrüklerde plaka okuma sistemi 1 Kasım’da başlıyor

    1 Kasım’dan itibaren hizmete girecek sistemin, gümrüklerdeki kayıt yoğunluğunu azaltması ve işlemleri hızlandırması planlanıyor. Uygulamaya göre giriş ya da çıkış yapacak araçlar gümrük kapılarında durdurulmadan kameralar sayesinde otomatik olarak sisteme kaydedilecek. Bunun için ayrıca memur görevlendirilmeyecek. 24 saat kullanılacak sistem sayesinde daha önce memurların elle kayıt yaptıkları sistem de tarihe karışacak.
    Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, geçen ağustos ayındaki Edirne ziyareti sırasında, testin Yunanistan’a açılan İpsala Sınır Kapısı’nda yapıldığını ve başarılı bir sonuç elde edildiğini ifade ederek, 1 Kasım’dan itibaren Kapıkule Sınır Kapısı’nın yanı sıra 20 gümrük kapısında sistemin faaliyete geçeceğini açıklamıştı.

    Gümrüklerde plaka okuma sistemi 1 Kasım’da başlıyor

    Etiketler: Avrupalı Türk
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri