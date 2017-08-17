'Gümrük birliğini genişletmeyeceğiz'

YouTube’da en çok takipçisi olan vlogger’ların sorularını yanıtlayan Merkel, Türkiye’yle ilişkilerin zor bir dönemden geçtiğini, bu nedenle bazı tedbirler almak zorunda kaldıklarını belirterek şunları söyledi: “Biz farklı konularda çok farklı görüşlere sahibiz. Bu görüş ayrılığını ifade etmekten de çekinmiyoruz. Biz birbirimizle diyalog içindeyiz. Ama birçok soruda birbirimizi ikna ettiğimiz de söylenemez. Maalesef bunlara daha fazla sorunlar da eklendi. Bu nedenle biz artık ilişkilerimizi böyle sürdüremeyiz dedik. İşverenlerimizin kısmen zor duruma sokulduğunu gördük. Bazı yerlerde sınırlamalara gitmek zorunda kaldık.



TÜRKİYE’Yİ DÜŞÜNDÜRDÜ

Alman işverenler konusunda Türkiye’den sinyal geldi. Turistlere uyarıları da yapmak zorundaydık. Bunlar Türkiye’yi biraz düşündürdü, ama elbette yeterli değil. Şimdi üyelik müzakerelerinde yeni bir fasıl açmıyoruz. Üyelik hazırlık yardımlarını da en düşük seviyeye çektik. Biz ama şunu da gözardı edemeyiz. Türkiye, sadece (Cumhurbaşkanı) Erdoğan ve hükümetten ibaret değil. Neredeyse yüzde 50’si anayasa referandumuna ‘Hayır’ dedi. Sert pazarlıkları sürdürmemiz, yanlış uzlaşmaya girmememiz lazım. Biz bizden umutlanan ve bizimle diyalog isteyen bu yüzde 50’ye yanlış sinyal de vermemeliyiz. Türkiye’yle Gümrük Birliği her halukârda şimdilik genişletilmeyecek ve güncellenmeyecek. Herhangi bir derinleşme olmayacak. Üyeliğe hazırlık yardımını da paranın nereye gittiğini çok iyi bildiğimiz durumda veriyoruz.”



BİLGİ NOTU: Türkiye, Gümrük Birliği anlaşmasını güncellemek istiyor. Mevcut anlaşmada AB ülkelerinin yaptığı her serbest ticaret anlaşmasına Türkiye tek taraflı kapılarını açmış oluyor ve ucuz ithal mallar nedeniyle dış ticaret açığı artıyor. Türk sanayiciler, Gümrük Birliği’nin Türkiye ekonomisine katkısı olduğunu kabul etmekle birlikte, anlaşmadaki bazı maddeler nedeniyle oluşan haksız rekabeti gidermek için güncelleme talep ediyordu.