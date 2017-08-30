‘Gümrük Birliği blokajı sürecek’

- Tutuklamalar: “Bir dizi Alman vatandaşı, bize göre (Türkiye’de) haksız nedenlerle tutuklandı. Bu yüzden Türkiye politikamızda yeni bir yön belirlemeye karar verdik.

- Karmaşık dönem: Çok daha iyi ilişkiler arzu ettiğimizi söyleyeyim, ama bu bir şekilde hukukun üstünlüğü prensiplerine uyulmasıyla da ilgili. Türkiye, Almanya arasındaki ilişkiler çok karmaşık bir dönemden geçiyor. Taleplerimiz çok açık, Deniz Yücel, Peter Steudner, Meşale Tolu ve odakta olmayan öteki tutuklu insanların serbest bırakılması.

- Gümrük Birliği: Gümrük Birliği konusuna gelince, ben çok açık söyleyim, bunu AB Komisyonu Başkanı (Juncker) ve Konsey Başkanlığı’na da açıkça söyleyeceğim. Biz federal hükümet olarak, mevcut durumda Gümrük Birliği’nin genişletilmesini önümüzdeki aylarda mümkün görmüyoruz.”