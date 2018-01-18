Gümrük Bakanlığı 11 saadet zinciri firması hakkında soruşturma açtı

18 ARALIK'TA İNCELEME BAŞLADI



Firmalar hakkında 18 Aralık 2017’de bakanlık makamının onayı ile inceleme başlatıldığı ve konuya ilişkin 11 müfettişin denetim yaptığı belirtiliyor.

GERÇEK MAL ALIM SATIMI YOK

Katar’daki temasları sonrası basın mensuplarıyla bir araya gelen Bakan Tüfenkci, yüksek kâr vaatleriyle üye toplayan Çiftlik Bank için inceleme yaptıklarını anımsattı. Bu şirketle ilgili iki konudaki incelemenin bittiğini, bir konuda ise son aşamaya geldiğini kaydeden Tüfenkci, “Reklamları durduruldu. Bizim harekete geçmemizden sonra bankalar da hassas davrandı. 11 tane çeşitli adlarda faaliyet gösteren benzer organizasyonlar var. Onları da inceliyoruz” dedi.

SAADET ZİNCİRİ GİBİ ÇALIŞIYORLAR

Vatandaşları gerçek mal alım-satımı yapmayan organizasyonlara karşı uyaran Tüfenkci, “Bunlar saadet zinciri gibi çalışıyorlar, somut mal alımı satımı olmadan yüksek kar vaadiyle insanları sisteme dahil ediyorlar. Sonra da bir noktada şu veya bu şekilde ödemeleri yapamayacaklarını belirtiyorlar” dedi. Tüfenkci, bu şirketlerin merkezlerinin farklı farklı yerlerde olduğunu, bunlar arasında merkezi İzmir ve Konya’da olan şirketler de bulunduğunu kaydetti.

İŞTE O FİRMALAR

Bakan tarafından inceleme yapıldığı belirtilen 11 firma, Çiftlik Bank sistemine benzer nitelikte, piramit satış sistemi olarak tanımlanabilecek şüpheli ticari işlemlere sahip bulunuyor.

Bu 11 firma, “Birlik Beraberlik Tarım Hayvancılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Ekolium Bilişim Yazılım Tarım Hayvancılık Otomotiv Turizm Gıda Lokantacılık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, Ukash İnternet Hizmetleri Limited Şirketi, Skp Teknoloji Sanal Market Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Cashçiftlik, Maden.İm, Elit Çiftlik, Çiftlikshop, Çiftlikmania, Bizim Tavuklar, Çılgın Tavuklar” olarak sıralanıyor.

Firmalar hakkında 18 Aralık 2017’de bakanlık makamının onayı ile inceleme başlatıldığı ve konuya ilişkin 11 müfettişin denetim yaptığı belirtiliyor.

10 BİN LİRAYA KADAR GELİR VADEDİYOR

Bakanlık tarafından incelemeye alınan firmalardan olan Birlik Beraberlik Tarım Hayvancılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, ayda bin TL’den 10 bin TL’ye kadar değişen oranlarda helal kar payı vaadiyle üye topluyor. Kayseri merkezli gözüken Ekolium Bilişim Yazılım Firması da, “10 bin TL yatırımla, 12 ay 2 bin 253 TL garanti kazanç” sözü veriyor. Maden.im ise online maden oyunu üzerinden para topluyor. Sisteme göre arkadaşlarını oyuna davet edip referans sayısını artıranlar, kazançlarını da artırıyor. Adana merkezli şirkette, bugüne kadar birçok kişiye ödül ödemesi yapıldığı bilgisi yer alıyor. KKTC merkezli Elit Çiftlik’in üye sayısı, 46 bin 609 olarak gözüküyor.

A’dan Z’ye tüm ürünleri satabileceğimiz bir pazar var

Katar temaslarını da değerlendiren Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, Türk firmalara Katar’daki ihalelerde öncelik tanınacağı sözü verildiğini belirtti. Tüfenkci “Türk firmalarının da işi sıkı tutarak, projelerle yakından ilgilenmesini bekliyoruz” dedi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da Katar’da A’dan Z’ye tüm ürünlerin satılabileceği bilr pazar olduğunu bildirdi. Hisarcıklıoğlu, “Katar Körfez’e bağımı olmaktan kurtulmak istiyor. Eğer bu pazara girebilirsek 50 milyonluk üst gelir grubu bir pazara gireriz. Bundan ekonomik olarak istifa etmemiz lazım” dedi.