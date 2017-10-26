Gümrük Bakanı'ndan çok önemli açıklama! Herkesi ilgilendiriyor

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Tüfenkci konuşmalarından satır başları:

Irak merkezi hükümeti ile ikinci bir sınır kapısı açılması noktasında fikir birliği oluştu. Irak merkezi hükümetinin bu konuda istekli olduğunu gördük. Gerekli adımlar atıldıktan sonra Ovaköy Sınır Kapısı açılabilir.

TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ KIRILGAN BİR ZEMİNDE YÜRÜYOR

Türkiye ticari açıdan vazgeçilebilecek bir ülke değil. Bunu ABD'de görüyor. AB ticari menfaatler üzerine kurulmuş bir birlik.

AB'NİN YAPTIRIM İDDİALARI

AB ticari menfaatler üzerine kurulmuş bir birlik. Taahhütlerini yerine getirmeyen bir Avrupa mali yardımları kesse ne olur kesmese ne olur.

Adil bir rekabet istiyorlarsa ekonomik şantaja başvurmamaları gerekir. AB'nin yaptırım iddiaları: Siyasi şantaja dönüştürülmesi ahlaksızlık.

SEBZE VE MEYVE FİYATLARI

Çekirdek enflasyonun artışını masaya yatırmak lazım. Türkiye'de 175 tane hal binası var. Maalesef hiç birinde soğuk hava deposu yok. Aynı zamanda pazar yerlerinin de düzenlenmesi de gerekiyor.

T.C. KİMLİK NUMARASINI GİREGÖRECEK

Kurduğumuz yeni sistemle artık herkes T.C. kimlik numarasını Bakanlığımızın web sitesi ya da e-devlet sistemi üzerinden girerek adlarına şirket kurulup kurulmadığını veya bir şirketin ortağı olup olmadıklarını görebilecekler ve anında müdahale edebilecekler. Bu önemli bir kolaylık ve güvenlik.









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