Gülsin Onay Köln’de konser verdi

PİYANİST Gülsin Onay, Köln Yunus Emre Enstitüsünün 2018 yeni faaliyet yılı açılış konserinde, Köln’deki İtalyan Kültür Enstitüsü’nde sahne aldı. Onay, dinleyicilerine, Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven ve Frederic Chopin’in eserlerinden oluşan zengin bir repertuvar sundu.

Uluslararası alanda çok sayıda ödülün de sahibi olan Onay’ın icra ettiği, Giuseppe Donizetti’nin Sultan Abdülmecid için bestelediği ‘Mecidiye Marşı’, dinleyiciler tarafından büyük beğeni kazandı. Müzik otoritelerinin ilk dönemlerinde ‘Harika çocuk’ olarak nitelendirdiği ve bugüne kadar 80 ülkede konser veren Onay, Köln’de ayakta alkışlandı.