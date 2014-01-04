Gülseren’in cheesecake’i

Un haline gelinceye kadar çekilip derin bir kaba koyulur ve yoğrularak yumuşak bir hamur elde edilir.

Diğer taraftan, 25-30 santim çapında kelepçeli bir kalıba (aynı boyutlarda borcam ya da porselen kap da kullanılabilir) alüminyum folyo serilir. Böylece cheesecake kalıptan çok kolay çıkar.

Hazırlanmış olan bisküvi hamuru kalıba bastırılarak yerleştirilir ve 5 dakika önceden ısıtılıp 200 dereceye ve alt-üst konuma ayarlanmış fırında 5 dakika kadar pişirilip çıkarılır.

İçinin hazırlanması için kremşanti ve soğuk süt bir kaba aktarılıp mikserin yüksek devriyle iyice katılaşıncaya kadar, 3-4 dakika çırpılır.

Üzerine labne peynir, rendelenmiş limon kabuğu, limon suyu ve toz şeker eklenip 1-2 dakika daha çırpılır.

Toz jöle, derin bir kaba aktarılır. Üzerine kaynar su eklenip çatalla hızlıca karıştırılarak jöle eritilir. Hafifçe ılık hale gelmesi beklenip kremşantili karışımın üzerine aktarılır ve kaşıkla karıştırılır.

Hazırlanan muhallebi kıvamındaki karışım kalıptaki bisküvi hamurunun içine yayılır. Üzeri kaşığın tersiyle düzeltilip buzdolabında en az 2-3 saat kadar bekletilir.

Üzeri için, ananaslar dilimlenir. Tart jölesi üzerindeki tarife uygun şekilde hazırlanır.

Pasta buzdolabından çıkarılıp ananas dilimleri sertleşmiş olan kremasının üzerine şekil verilerek yerleştirilir.

En üste tarife uygun şekilde hazırlanmış tart jölesi yayılıp buzdolabında bir gece kadar bekletildikten sonra dilimlenerek servise sunulur.

Not: Tart jölesi kullanmak yerine evde jöle hazırlanabilir.

Bir su bardağı portakal, ananas ya da vişne suyu 4 çay kaşığı buğday ya da mısır nişastası ve 2 yemek kaşığı toz şekerle kısık ateşte sürekli karıştırılarak kaynayıp katılaşıncaya kadar pişirilir.

Ocaktan alınıp meyvelerin üzerine gezdirilir ve soğuması için buzdolabına koyulur.

Malzeme listesi

-20 adet Eti Burçak bisküvi

-125 gr bitkisel margarin (Oda sıcaklığında yumuşamış olmalı.)

-1 çay kaşığı toz tarçın

İçinin malzemeleri için;

-1 paket toz kremşanti (75 gr x 2 poşet)

-1,5 su bardağı soğuk süt

-Yarım limonun suyu ve kabuğunun rendesi

-2 yemek kaşığı toz şeker

-1 paket labne peynir (200 gr)

-1 paket toz limon jölesi (200 gr) (Muz jölesi de kullanılabilir.)

-1 su bardağı sıcak su

Sosu için;

-5-6 dilim ananas

-1 paket hazır tart jölesi (Tarife uygun şekilde hazırlanır.)