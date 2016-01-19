Gülşen'den yeni albüm müjdesi

Yeni albümü için çalışmalarına hız verdiğini belirten şarkıcı, “Yeni albüm için şarkı seçiyorum. Ozan şu sıralar Tarkan’la çok meşgul. Stüdyo boşalır boşalmaz ben de kayıt için gireceğim” dedi.

Ozan Çolakoğlu da “Tarkan’la iki albüm için aynı anda çalışıyoruz. Önce Türk sanat müziği sonra pop albümü çıkacak. Harika şarkılar geliyor. Bekleyin” diye konuştu.