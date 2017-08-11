Gülşen, Bodrum'da kabusu yaşadı

Gülşen eşi Ozan Çolakoğlu ile beraber Bodrum Yalıkavak’da bulunan bir beach kulüpte sahne aldı. Sahne öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü sanatçı Ankara’da konser öncesinde yaşadığı korku dolu anları anlattı. Konakladığı otelin karşı odasında bir kadına eşi tarafından şiddet uygulandığına şahit olan ve ekibiyle olaya müdahale etmek için uğraş verdiklerini söyleyen Gülşen, “Burada insan olmak çok önemli bence kim olduğunuzun hiç önemi yok. Ne iş yaptığınızın da farklı bir durum yarattığını hiç düşünmüyorum. İnsani duygular kabarıyor. Ne yapabileceğinizi hesap etmeye başlıyorsunuz. Bu yüzden konsere geç kaldım o gün çünkü tam karşısında benim kendi bebeğimin olduğu oda vardı. Bunu organize etmem gerekiyordu çünkü delinin teki karşı odada kalıyor. Bir de orada hemcinsim var ve çocuklar var, ağlıyorlar" diye konuştu.
"KABUS DOLU ANLAR YAŞADIK"
Gülşen, otel odasında kabus dolu anlar yaşadığını belirterek, “Çok kabus bir gündü. Allah kimseye yaşatmasın. İçimden alevler çıktı. Ne yapacağımı şaşırdım. İnsanlık dışı bir durum. Sadece sesleri duyduk ama Allah hiç kimseye yaşatmasın. İnsanlar neden bilmiyorum bazı sebeplerle bu durumu çekmeye devam ediyorlar. Bazen şikayet edip sonra korkup şikayetlerini geri alıyorlar. Bence ne olursa olsun o ortamdan bir şekilde kendilerini çocuklarını uzak tutmaya çalışsınlar. Devletin de bu duruma el attığını biliyorum. Bu şekilde sesleri duyurup özellikle kadınlara şiddete dur demek lazım. Şiddet hastalıklı bir durum. Sevginin olduğu yerde şiddetin olabileceğine asla inanmıyorum. Bu tarz insanların tedavi görmesi gerekiyor. Bu duruma maruz kalan insanların da hemen bu ortamdan uzaklaşması gerekiyor. Şikayet etmekten korkmamaları gerekiyor ve bence ailelerinin de bu insanlara destek olması gerekiyor” dedi
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