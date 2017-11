Gülse Birsel'den Cem Yılmaz açıklaması

Senaryosunu yazıp, başrolünü oynadığı Aile Arasında filminin, Cem Yılmaz’ın, Arif V 216 projesiyle karşılaştırılmasına, “Sinemada onunla rekabet etmem. Önemli olan özenilmiş ve sinema perdesine yakışır işler olsun. Seyirci iyi komediler izlesin ve hepimizin gişesi bol olsun” diyen Birsel, "'Rekabet yok, ikimiz de kaliteli komedi tarafıyız' dedim" diyerek açıklık getirdi.

Yeni dizisi için medyada yer alan "her bölümde başka bir başrol olacak" iddialarını yalanlayan Birsel, "Dizide de 'Her hafta başka başrol' demedim. 'Her hafta rol ağırlığı değişir' dedim," açıklmasını yaptı.