Gülizar'a ekranda ve dijitalde yoğun ilgi

20 Ocak Cumartesi akşamı izleyiciyle ilk kez buluşan dizide şarkı söylemekten asla vazgeçmeyen Gülizar’ın hikayesi anlatılıyor. Dizinin bir başka özelliği de Gülizar için youtube’da bir kanal açılması ve dizinin dijital dünyada gördüğü büyük ilgi...

Yıldız kadro bir arada!

BaşrolleriniFarah Zeynep Abdullah, Ömer Berk Cankat, Ebru Cündübeyoğlu ve Berkay Ateş’in paylaştığı Gülizar, güçlü kadrosu ve hikayesi ile büyük ilgi görüyor.

Gülizar’ın genel hikayesi ise şöyle;



Gülizar ve başarılı veteriner hekim Murat, farklı yönlere hareket etmek üzere olan iki ayrı treni beklerken yaşamları asırlık bir çiftlikte kesişecek iki gençtir. Gülizar dünya yıkılsa şarkı söylemekten vazgeçmeyecek, Murat kıyamet kopsa o kızı o aleme yar etmeyecektir. Üstelik Gülizar düne kadar varlığını bilmediği bir ailenin ve dev süt ürünleri imparatorluğunun varisidir, Murat ise Gülizar’ın üvey kız kardeşi ile 16 yaşından beri sözlüdür ve çiftliğin belkemiğidir.



Bu sevda çiftlikteki herkesin, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların, yıllanan peynirlerin, saf tereyağların ve berrak derelerin ve yemyeşil çayırların bile huzurunu kaçıracaktır.



Dizide yer alan müzikler Çiğdem Erken’e ait; bu müziklere NetD, youtube ve kanald.com.tr’den erişmek mümkün !

! https://www.youtube.com/watch?v=0b17y2B804E ( Gülizar – Değişik El) https://www.youtube.com/watch?v=BCFdlEZaBMc ( Gülizar – Hüznün Dibi )





