Gülizar dizisinin 3. bölüm fragmanı yayınlandı - Yeni bölümde neler olacak?

Gülizar dizisinin yeni bölüm fragmanı kısa sürede izleyicilerle buluştu. 3 Şubat Cumartesi akşamı yayınlanacak olan Gülizar 3. bölümünde Sepetçi Ailesi'nde ortalık iyice karışıyor, Murat ise bu kaostan Gülizar'ı uzak tutmaya çalışıyor! Çiftlikte gerginlik artıyor. Bir anda bu durumların ortasında kalan Gülizar'ın yardımına ise Murat yetişiyor. Murat'ın bu davranışları ise Gülizar ve onu günden güne daha da yakınlaştırmaya başlıyor! Gülizar yeni bölümüyle 3 Şubat cumartesi 20.00'de Kanal D'de!

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?



Tanımaya bile fırsat bulamadığı babasını kaybetmesinin ardından çiftlikte kalması neredeyse imkansız hale gelen Gülizar haklarını almak üzere adımlar atmaya başlar. Bu arada İzmir’den kaçarken geride bıraktığı Suzan ve Fettah için de büyük endişe duymaktadır. Fettah ise yaralı halde yattığı hastanede bile boş durmamakta, Şerif ve Teksoy’u zora sokacak hamleler yapmaktadır. Murat, aileyi karşısına almak pahasına da olsa kendisine emanet edilen Gülizar’ı korumaya kararlıdır.