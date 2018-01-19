“Gülizar” başlıyor

Gülizar

(Farah Zeynep Abdullah)

Mehmet Rıfat ile Esma’nın yasak aşkının tek meyvesi ve Sepetçi ailesinin varisidir. Annesi tarafından küçük yaşta Suzan’a emanet edilmiştir. İzmir’in arka sokaklarında yaşayan, hayata şarkılarla tutunan Gülizar, ele avuca sığmayan, olağanüstü güzelliği ve sesi olan, paraya ve güce önem vermeyen bir genç kızdır.

Murat

(Ömer Berk Cankat)

Sepetçi Çiftliği’nin kahyası Veysel ile Zemzem’in yakışıklı oğludur. Sepetçi ailesinin müstakbel damadı, ailenin tek kızı olan lise aşkı Mine ile nişanlanmak üzeredir. Saygılı, küçük yaşlardan beri kendi ayakları üzerinde durabilen, özgür ruhlu bir adamdır.

Suzan

(Ebru Cündübeyoğlu)

Gülizar’dan başka kimsesi yoktur. Genç yaşta ekmeğinin peşine düşmüş, şöhret olma hayalleri bir pavyonda son bulmuştur. Gülizar’ın annesi Esma’nın en yakın arkadaşıdır. Kuralları ve yargıları olan, çok konuşan bir kadındır. Kötü geçmişini Gülizar’ın umutlu hayatı üzerinden temize çekmeyi amaç edinmiştir.

Mine

(Sevtap Özaltun)

Mehmet Rıfat ve Candan’ın güzel kızıdır. Hep şımartılmış, çok sevilmiş, hayatın hiçbir zorluğuyla yüzleşmemiştir. Bu yüzden istediğini alamayınca hırçınlaşır. Ailenin gelecekteki lider kadını olmak üzere cemiyet hayatına uygun yetiştirilmiştir. Tek amacı, çocukluk aşkı olan Murat ile evlenmektir.

Hayriye

(Şerif Sezer)

Mehmet Rıfat Sepetçi’nin annesidir. Kocası Ziya Bey vefat ettikten sonra çiftliğin ve işlerin gizli yöneticisi olmuştur. “İktidar” kelimesinin hayattaki karşılığıdır. Güçlü, koruyucu, kavrayıcı ve sırlarla doludur. Ailesini tehdit eden tehlikelere karşı gerekirse kendini siper eder.

Fettah

(Berkay Ateş)

Tam bir sokak çocuğudur. Gülizar’a aşk ile bağlıdır ama bunu kendinden bile saklamaktadır. Hayali çok önemli bir besteci olmaktır. Doğduğu memleketten kan davası nedeniyle çocuk yaşta amcasıyla birlikte İzmir’e kaçmıştır. Gülizar’ın manevi partneri, menajeri ve mahalle arkadaşıdır.

Candan

(Zuhal Gencer)

Varlıklı bir ailenin iki kızından biridir. Zamanında şirket evliliği gibi planlı bir evlilik yapmış, Mehmet Rıfat ile evlendirilmiştir. Nazan adında, kocası iflas etmiş bir kız kardeşi vardır. Cemiyet hayatını çok önemseyen sert mizaçlı bir kadındır. Gülizar’ın varlığı en çok onun ayarlarını bozacaktır.

Tuğrul

(Berk Erçer)

Mehmet Rıfat ile Candan’ın ilk çocuğu, ailenin tek erkek varisidir. İyi bir eğitim alması için ailesi seferber olmuştur fakat Tuğrul, ailesinin çabalarını boşa çıkarmaktadır. Ailenin yönetiminde söz sahibi olamamaktan dolayı gergin, karanlık ilişkileri ve alışkanlıkları olan bir adamdır.