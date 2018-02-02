Gülizar 3. bölüm fragmanında şoke eden karar!

Gülizar dizisinin 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Gülizar, İzmir'e dönüyor. Gülizar, Suzan ile Murat'ı tanıştırıyor. İşte, Gülizar yeni bölüm fragmanı.

Gülizar’ın Suzan’ı kurtarmak için Murat’la birlikte İzmir’e gittiği haberi çiftliğe bomba gibi düşmüştür. Mine, Murat’a çok öfkelidir ve sözü atmaya karar verir. Murat’ın geçmişlerini öğrenmesinden korkan Gülizar, Suzan’ın kurtarılması planından onu var gücüyle uzak tutmaya çalışır.

Murat, Gülizar yüzünden hiç bilmediği bir alem ile yüzleşmek zorunda kalacaktır. İzmir operasyonu Gülizar ve Murat’ın birbirlerini daha yakından tanımalarına yol açacaktır.