Guliyev zaferini anlattı...

Londra’da devam eden 16’ncı Dünya Atletizm Şampiyonası’nda erkekler 200 metre finalinde 20.09’luk derecesiyle ile Türkiye’nin şampiyonalardaki ilk altın madalyasını elde eden Ramil Guliyev DHA'ya açıklamalarda bulundu. 16’ncı Dünya Atletizm Şampiyonası’ndan madalya kazanıp Türkiye’ye döneceğinden emin olduğunu dile getiren milli atlet Ramil Guliyev, "Hangi madalya olacağı kısmet işte. Biz bu işe çok emek verdik. Çok çalıştık. 10 yılın emeği buraya kadar getirdi bizi. Umarım bir daha, daha başarılı bir derece elde ederiz. Bu madalya benim spor kariyerim için çok büyük bir adım. Geçen yıl da Avrupa ikincisi olmuştum. Ben inanmaya başladım ki bu yapılan bir şey, yapılamayacak bir şey değil. Büyük sporcular, Bolt gibi sporcular da spor kariyerini bitirmişken bizim zamanımız geldi diyelim" şeklinde konuştu.

"PROFESYONEL SPORCU BİLİR"

Eski olimpiyat şampiyonu Michael Johnson’ın yarış başlamadan önce sosyal medya hesabından paylaştığı, "200 metrede herkesin gözü daha büyük isimlerin üzerindeyken, bu ikisini de takip et Jereem Richards ve Ramil Guliyev" mesajının sorulması üzerine Ramil Guliyev, "Onu bilmiyordum şimdi öğrendim yani profesyonel sporcu bilir, bildiğim kadarıyla bir şey görmüş, yarışlardan önce bu seçmelerde falan, onun için öyle bir şey yazdı" dedi.

"YARIŞMADAN ÖNCE ANTENÖRÜM İLE ŞANSIMIZ NE OLUR DİYE KONUŞTUK"

Yarışmadan önce antrenörü Oleg Mukin ile 100 metrede şanslarının ne olduğunu konuştuklarını ifade eden Guliyev, "Hocam ’en kötü ihtimalle final yaparız’ dedi. Ama finalde madalya kazanma şansımız çok düşük. Çünkü 9.80 civarında sporcular çok var. Onların 100 metrede daha çok pratikleri var. Bir de benim start takozunda biraz hatalarım var. 100 metre de öyle bir hata yapsam hayır çizgisi yapar madalya için. ÿ200 metrede o kadar da önemli değil, start takoz çıkışında, orada da bir hata yapılırsa sonra biraz toparlayabilirsin, öyle bir karara geldik. 200 metrede şansımız daha yüksek. Bir de 100 metre koşup, her şey olabilir, finale de kalmasak kendimizi yorup, 200 metre için çok iyi formda gelmeyeceğiz. Onun için karar verdik sadece 200 metre koşacağız diye" diye konuştu.

"İLK SERİDEN BÜTÜN SPORCULARI ANALİZ ETTİK"

İlk seriden bütün sporcuları ne yapabilir diye analiz ettiklerini söyleyen Guliyev şöyle konuştu: "Kim daha kuvvetli, kim nerede yarışı bitirecek, çok büyük bir analiz yapıyorduk. O analizi yaparken her seri için, özel bir taktik alıyorduk, hangi sporcu daha önce gidip, onun ardından gidip finishte biraz kazanma gerekiyordu. Yarı finalde Amerikalı bir sporcuyla çok yakın koşup, ÿson aldım yarışı, o çok özel bir taktik, yani maximum, minimum kuvvet vermeye seride, final için kuvvet toparlamaya. Onun için bu taktik bize iyi geldi gördüğünüz gibi, ben çok başarılı oldum."

"ÇOK İNSANI MUTLU ETTİĞİM İÇİN BEN DE ÇOK MUTLUYUM"

Altın madalyanın sahibi olduktan sonra kendisini bir çok kişinin tebrik ettiğini ifade eden Ramil Guliyev, "Binlerce kişi yazıyor bana telefonun ekranı hiç sönmüyor, mesaj geliyor. Çok insanı mutlu ettiğim için ben de çok mutluyum. Ailem bu gece hiç yatamadı. Çok mutlu oldukları için sabaha kadar bana yazdılar. Benim ailem için büyük bir başarı, benim için de çok büyük bir şey. Yani herkese de cevap veremedim. Herkese teşekkür etmek istiyorum destek oldukları için. Bu insanlar olmasaydı belki ben bu madalyayı hiç kazanamazdım. Açıkcası bir parçasını ben bunun için yapıyorum çok kişiyi mutlu ettiğim için" dedi.

"SIRADA TOKYO VE AVRUPA REKORU VAR"

Atletizme destek olanlada teşekkür eden Guliyev, "Biz milletimizi mutlu etmek için bunu için yapıyoruz. Yarın 4x100 koşacağız yarı final yarışında. Bundan sonra bilmiyorum 2-3 yarış daha olabilir bu sezon içerisinde. Gelecek sene Avrupa şampiyonası var. Oraya hazırlanacağız. Ondan hariç Akdeniz oyunları ve bir sürü yarışma olacak. Sezon bitince genel sezon için antrenmanlara başlayacağız. Birçok yarış daha var. Sırada Tokyo ve Avrupa rekoru var. Ben onu yapmak istiyorum. Biz bunu yapmak için çalışacağız. Yani kısmetse o gelir" diye konuştu.

ANTRENÖR OLEG MUKİN: "BU DERECE İÇİN ÇOK MUTLUYUZ"

Türkiye’ye Dünya Atletizm Şampiyonası’nda tarihinin ilk ltın madalyasını kazandıran Ramil Guliyev’in antrenörü Oleg Mukin, "Bizim hayatımızda olan insanlara bize yardım ettikleri için ilk başta ben teşekkür etmek istiyorum. Bizi Türkiye’ye aldıkları için, Fenerbahçe Spor Kulübüne, Başkan Aziz Yıldırım ve Amatör Şubeler Genel Koordinatörü Fikret Çetinkaya, atletizm şubesi kaptanı Gürsel Özyurt, Atletizm Federasyon Başkanı Fatih Çintimar, bütün ülkeye çok teşekkür etmek istiyoruz bize yardım ettikleri, spor yapabildiğimiz için. ÿSadece biz yapmadık bunu, ülke yardımıyla desteğiyle oldu. Bu derece için çok mutluyuz" dedi.

ALİYEV'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 16. Dünya Atletizm Şampiyonası erkekler 200 metrede altın madalya kazanan Azerbaycan asıllı milli sporcu Ramil Guliyev'i tebrik etti.

Aliyev, "Aziz Ramil" diye başlayan mesajında tarihte ilk kez bir Azerbaycanlının atletizm dalında dünya şampiyonu olduğunu belirterek, Guliyev'in bugün Türkiye'yi temsil ettiğini fakat sporda ilk adımlarını Azerbaycan'da attığını hatırlattı. "Zafer elde ettikten sonra Azerbaycan ve Türkiye bayraklarını dalgalandırman özellikle memnuniyet vericidir." diyen Aliyev, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bu, senin kendi halkına bağlı, vatansever bir insan olduğunun göstergesidir. Bu zafer dolayısıyla Türkiye'yi de kutluyorum. Senin zaferin aynı zamanda Azerbaycan-Türkiye dostluk ve kardeşliğinin tezahürüdür. Biz, ülke olarak seninle gurur duyuyoruz. Sana sporda yeni zaferler arzu ediyorum."