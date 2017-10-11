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    Gülen'li fotoğraf için açıklama yaptı...

    Hürriyet Haber
    11.10.2017 - 08:24 | Son Güncelleme:

    Eski futbolcu Cihan Haspolatlı, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'le yan yana yer aldığı fotoğraf için açıklama yaptı.

    İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturma kapsamında hakkında tutuklama kararı verilen A.Y'nin bilgisayarında eski Galatasaraylı futbolcular firari sanık Arif Erdem ile Orhan Ak ve Cihan Haspolatlı'nın Pensilvanya'daki malikanesinde yaşayan örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile fotoğrafı çıkmıştı.

    Fotoğrafta yer alan isimlerden Cihan Haspolatlı açıklama yaptı.

    Haspolatlı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

    Öncelikle söz konusu fotoğraf karesi içerisinde devletimize ve milletimize karşı darbe girişiminde bulunmuş FETÖ örgütü elebaşı ve firari sanıkları ile birlikte görülmekten son derece üzgün olduğumu belirtmek isterim. Açık yüreklilikle belirtirim ki ne benim ne de ailemin FETÖ terör örgütü ile hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır. 

    'ARİF ERDEM TARAFINDAN GÖTÜRÜLDÜK'

    Söz konusu fotoğraf Galatasaray'da futbolcu olduğum dönemde 2004 yılında kulüple birlikte ABD'de gerçekleştirdiğimiz sezon öncesi hazırlık kampı sırasında çekilmiş bir fotoğraftır. Kamp esnasında izinli olduğumuz bir günde fotoğrafta bulunanlardan ve şu an firari sanık olduğunu basından bildiğim Arif Erdem tarafından birkaç futbolcu arkadaş ile birlikte götürüldüğümüzü hatırlıyorum. 

    Gülenli fotoğraf için açıklama yaptı...

    Söz konusu fotoğraf karesi içerisinde bulunuyor olmam benim FETÖ terör örgütü ile uzaktan yakından herhangi bir bağlantım olduğu anlamı taşımamaktadır. Belirttiğim gibi tümüyle tesadüfen içerisinde bulunduğum bir fotoğraf olup başkaca bir anlam çıkarılması mümkün değildir.

    Henüz 23 yaşında bir futbolcu olarak Galatasaray'daki ilk yıllarımda o dönemin etkili ve baskın futbolcularının yönlendirmesiyle bize de sürpriz bir şekilde gerçekleştirilmiş bir olay esnasında çekilmiş bir fotoğraftır. Bu fotoğrafın ne öncesi ne de sonrası bulunmamaktadır. 

    Tekrar belirtmek gerekirse sezon öncesi hazırlık kampı esnasında ABD'de bulunulduğu dönemde çekilmiş bir fotoğraftır. 

    Gerek şahsım gerekse bugüne kadar ve bugün içerisinde bulunduğum tüm kurumlar ve ortamlar zaten bu durumun en kesin göstergesidir. Benim hain terör örgütü ile ne öncesinde ne de sonrasında bir bağlantım olmamıştır. Bu konuda bugüne kadar tarafıma yöneltilmiş bir itham dahi bulunmamaktadır. Kaldı ki olamaz da... Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemin ve değerimin en sadık savunucusu olmaya devam edeceğim konusunda kimsenin endişesi olmamalıdır." 

     

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    Etiketler: FETÖ , Cihan Haspolatlı , fotoğraf , Gülen , 15 Temmuz , Arif Erdem , Orhan Ak
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