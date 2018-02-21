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    Gülen'in malikanesini anlattı, cezası indi

    AA
    21.02.2018 - 17:10 | Son Güncelleme:

    Kars'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) üyesi olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Pensilvanya'daki malikanesi ve örgüt hakkında önemli bilgiler veren eski emniyet amiri E.Ü'ye verilen 10 yıl 2 aylık hapis cezası, duruşmalardaki iyi hali ve etkin pişmanlıktan yararlanması nedeniyle 4 yıl 2 aya düşürüldü. Sanık, tutuklu kaldığı süre de dikkate alınarak tahliye edildi.

    Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın bugün görülen ilk duruşmasına, FETÖ/PDY'nin mahrem imam yapılanmasında yer aldığı için silahlı terör örgütü üyesi olmakla suçlanan tutuklu sanık eski emniyet amiri E.Ü. ve avukatları katıldı.

    Kimlik tespitinin ardından savunma yapan E.Ü, 15 Temmuz'da kentin Kağızman ilçesinde kaymakam ve belediye başkanıyla darbenin karşısında durduğunu beyan etti.

    Misyon koruma görevi nedeniyle yurt dışına çıktığını anlatan E.Ü, "2012-2015 yılları arasında Boston Başkonsolosumuzu koruma sebebi ile Amerika'ya gittim, 3 kere Fethullah Gülen'i ziyaretim oldu ama birebir bir sohbetim olmadı. Ziyarette 20-30 kişilik grupla namaz kıldım. N.G, isimli şahıs bana orayı övünce dini hassasiyetlerim olduğu için Gülen'in evine gittim." ifadesini kullandı.

    E.Ü, Mart 2016'dan sonra örgütten kimseyle fiziki anlamda görüşmediğini söyleyerek, şunları anlattı: "Cezaevinde etkin pişmanlık koğuşunda kalıyorum, elimden ne geliyorsa yapacağım. Pişmanlığımı arz ettim, 2 çocuğum var ve benim hayatım onlardır. Pensilvanya ile ilgili "Yukarı" kod adı kullanıldığını beyan etmiştim. ByLock da kullandım, iki sefer yükleme oldu. ByLock'un asıl kuruluş amacı dini içerikli bilgi, ayetler ve hadislerdi. Ben yapmış olduğum hatamdan döndüğümü düşünüyorum. Müsaadenizle vatanım, milletim ve aileme dönmek istiyorum."

    Önceki ifadelerinde de örgüte ilişkin önemli bilgiler verdiğini anlatan E.Ü, savunmalarında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak bildiklerini samimi olarak dile getirdiğine işaret ederek beraatını istedi.

    Esas hakkındaki son görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanması ve tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak tahliye edilmesini talep etti. Sanık avukatları da E.Ü'nün tahliyesine karar verilmesi gerektiğini söyledi.

    CEZASI DÜŞTÜ

    Kararını açıklayan mahkeme heyeti, E.Ü'nün FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığına ve dosya kapsamına göre üzerine atılı suçu işlediğinin sabit olduğuna işaret ederek, sanığı önce "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 10 yıl 2 ay hapse mahkum etti.

    Heyet daha sonra bildiklerini samimi olarak anlatması yüzünden etkin pişmanlıktan yararlandırılan sanığın cezasını bu hususun yanı sıra duruşmalardaki iyi halini de göz önünde bulundurarak 4 yıl 2 aya indirdi. Sanık, tutuklu kaldığı süre de dikkate alınarak tahliye edildi.

     

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    Etiketler: FETÖ , Kars , Mahkeme , Fetullah Gülen , son dakika
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