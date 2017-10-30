Gülen'in kod adını söyledi...

Selam Tevhid'de kumpas davasının sanıklarından eski polis Ali Fuat Altuntaş, etkin pişmanlıktan yararlanarak verdiği ifadesinde dikkat çeken iddialarda bulundu.

Altuntaş, örgütle ilk temasının polis okulunda öğrenim görürken olduğunu belirtti.

Katıldığı toplantılarda 20-25 polisin de yer aldığını, toplantıya katılan sivillerin de gerçek adından bahsetmeden orada bulunduğunu ifade ederek, bu kişilerden bazılarının isimlerini veren Altuntaş, burada örgüt elebaşısı Gülen'in videosunun seyrettirildiğini, toplantıya katılırken herkesin telefonunun da alındığına dikkati çekti.

Telefon toplama hadisesinden sonra bir daha bu tarz toplantılara katılmadığını savunan Altuntaş, toplantıya katılan meslektaşlarından Z.E'nin kendisine “Fetullah Gülen'in Çin'e giderek vefat edeceğini, memurlardan himmet toplanılması hususunda talimat verildiğini” söylediğini ancak kendisinin yine himmet talebini reddettiğini savundu.

"DAYI DİYE BAHSEDİYORLARDI"

Aynı koğuşta kaldığı bir meslektaşının FETÖ elebaşından sürekli bir biçimde “dayı” kod ismiyle bahsettiğini anlatan Altuntaş, cezaevinde kalan örgüt mensuplarının motive olmaları için sürekli rüyaların anlatıldığını söyledi.



Altuntaş, cezaevinde kalan FETÖ mensuplarının örgütten kopmamaları için sürekli rüyaların anlatıldığını söyledi.