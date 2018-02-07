Gülen'in avukatı hakim karşısında...

İstanbul 33’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya “FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yöneticisi olmak” suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu avukat Orhan Erdemli katıldı.



“MİLİTAN BİR ŞEKİLDE AVUKATLIĞINI YAPMADIM”



Suçlamaları kabul etmeyen Orhan erdemli milli görüş kültüründen geldiğini belirterek özetle şunları söyledi: 19 yıl Fetullah Gülen’in avukatlığını yaptım ancak hiçbir zaman müvekkilimle özdeşleşmedim, sözcülüğünü yapmadım. Onu ve bu yapıyı övecek hiçbir açıklamada bulunmadım. Sadece kişilik haklarına ilişkin konularda mesleğimi icra ettim. Haziran 1994’de Avukat Fetih Ün’ün tevkili yetki(vekil tayin etme) Fetullah Gülen’in avukatlığına başladım. Fetullah Gülen’den aldığım vekaletim yoktur. Aralık 2013’de de Avukat Nurullah Albayrak büroya gelerek Fetullah Gülen’e ait ıslak imzalı vekaleti göstererek, ‘bundan sonra avukatlığını yapmayacaksın, dava açmayacaksın’ dedi. Elimde 5-6 dava dosyası vardı. Bundan sonra bu davalara da mazeret koyarak girmeyip zamana bıraktım. Sadece Fetullah Gülen’in şahsının avukatlığını yaptım, başka avukatlar gibi militan veya ateşli bir şekilde gerek kendisinin gerekse örgütün avukatlığını yapmadım.



“MÜVEKKİLİMİN TALİMATI İLE SADECE İKİ KİTABA DAVA AÇTIM”



2012’den sonra Fetullah Gülen’le ilgili 30’a yakın kitap basıldı. Müvekkilimden talep gelmesi üzerine sadece Kadir Mısıroğlu ve Nusret Seneme dava açtım. Ahmet Şık, Nedim Şener, Hanefi Avcı’nın kitaplarına ilişkin bir dava açmadım.



“İTİRAF FOBİSİ”



Aralık 2013’de sözlü olarak azledildim, yazılı olmadı. Bu yapıda o zaman için ‘itiraf fobisi’ diyebileceğim bir görüş vardı. Bu yapıdan ayrılan Latif Erdoğan ve Nurettin Veren konuşması gibi başkalarının da konuşmasın başka itiraflar ortaya çıkmasın düşüncesiyle hareket ediliyordu. Bu nedenle yazılı olarak azledilmedim. Bildiklerimi anlatacağımdan korkuyorlardı. Çünkü ben hiçbir zaman bu yapıya biat etmedim. Bu yapı içerisinde bulunmadım. 1,5 sene aylık almaya devam ettim.



“AVUKATLAR YÖNÜNDEN DERNEKLEŞMEYE GİDİLDİ”



2011-2012’den itibaren avukatlar yönünden dernekleşmeye gidildi. Bu yapıyla ilgili tüm avukatlar bu derneklere üye oldular. Dernek başkanlıklarını da Fetullah Gülen’in diğer avukatları yapmaktaydı. Hiçbir derneğe üye olmadım, toplantılarına katılmadım. Avukat yapılanmasında hiçbir zaman ismim geçmedi. Ramazan Akyürek(İstihbarat Dairesi eski Başkanı) ve diğer polislerin yönlendirdiği avukatlar bu derneklerdeki işleri organize ediyordu.



“2010’DAN SONRA MİLİTANLAŞMA DÖNEMİ BAŞLADI”



Bu yapı 1994 yılında açılıma gitti. Bunlarla alakası olmayan benim gibi bir çok kişi ile çalışmaya başladı. 2010’dan sonra örgüt kapanma yolunu seçerek militanlaşma dönemine başladı. Ben ve benim gibi örgüt içinde bulunmayan kişileri azletti.15 Temmuz’da maskeleri düşünce 18 Temmuz’da resmen istifa ettim.



Sadece mesleğimi yaptım. Milli görüş kökenliyim. Mesleğimi onlara tahsis etmedim. Bir yıldır hapis yatıyorum. Bir yıldır bir sürü insanın ifadesi alındı. Hiç birinde benim adım yok. Adalete inancımdan tahliye bekliyorum. FETÖ yöneticisi değilim. Çıkmak için konuşmuyorum. Bu devlete ihanet ettikleri için konuşuyorum.”



DOSYALAR BİRLEŞTİ



Orhan Erdemli’nin tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, davanın İstanbul 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Erdemli’nin de sanıkları arasında yer aldığı ‘futbolda şike kumpası davası’ ile birleştirdi.