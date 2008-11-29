Gülen yüz :) - Asık yüz :(

9 Kasım 1988 Xamax zaferinden bu yana 20 yıl geçti. Bu süre içinde, Mustafa DENİZLİ’nin yüzünde ki pırıltılı bakışlar ve taşıdığı inanç hiç eksilmedi. “İÇİNDEKİ İNSAN SEVGİSİ” göstermelik değil.

Onun oyuncusu olmak veya onunla beraber çalışmak, bulunmaz bir şanstır herhalde. Yılların tecrübesi, bilgi birikimi ve moral motivasyondaki ustalığını, taraflı tarafsız herkes kabullenmiştir. (Aramızdaki birkaç İRLANDALI hariç. Yok yok, onlar da kabullenmişlerdir artık.)

Gökmen Avcı yazıyor

“ŞEREFLİ MAĞLUBİYETLER” döneminden, rakip kim olursa olsun “ŞANSIMIZ EN AZ % 51” dönemine, hepimizi dikey geçişle O geçirmiştir.

Durum ne olursa olsun, inancı ve “GÜLEN YÜZ” ü hiç eksik olmamıştır. :)

Bugünkü rakip Fenerbahçe. Başında ARAGONES var. 2008 Avrupa Şampiyonu İspanya’nın Teknik Direktörü. İspanya’da Atletico Madrid ile özdeşleşmiş bir isim. Karşımıza güncel bir kariyer zirvesi ile çıktı. Eh yaşı biraz fazla olsa da, biz daha yaşlılarını biliyoruz ve medet umuyoruz. Onun motivasyon şekli ise biraz farklı. Rakip oyuncuları aşağılayarak, ırkçılık yaparak oyuncularını maça hazırlıyor.

Maç esnasında kameralar ARAGONES’i gösterince, ben her seferinde aynı yüzü görüyorum. Donuk, ifadesiz bir yüz. Seviniyor mu, üzülüyor mu, mutlu mu, mutsuz mu anlaşılmıyor. Buna renk vermemek diyebilirsiniz ama, bu ifadesizlik sadece “POKER” oyunun da size bir şeyler kazandırır.

Futbolcular sahada arkalarında bir destek isterler. Bu seyirci desteği olabileceği gibi, kulübedeki teknik kadro desteği de olabilir. Yaptığı iyi bir hareketten veya yaptığı bir hatadan sonra teknik direktörüne döner ve göz göze gelirler. Karşınızda ifadesiz bir yüz varsa işiniz zordur. Bir de onu çözmeye çalışırsınız. Fenerbahçeli oyuncular bu sezon bunu yaşıyorlar. Kulübe de bir “ASIK YÜZ”. :(

Gelelim bugünkü derbiye. Her zaman olduğu gibi, bu derbinin de sonucunu bilmek imkansız. Trabzonspor’un puan kaybetmesiyle, Beşiktaş’ın liderlik şansı ortaya çıktı. Galip gelirse, averajla haftayı lider olarak kapatacaklar. Fenerbahçe kazanırsa, üstteki takımlarla olan puan farkı azalacak.

Fenerbahçe hafta içi aldığı mağlubiyetle, Avrupa kupalarında, Şampiyonlar Ligi hesabını kapadı. UEFA Kupası’na yatay geçiş yapmaya çalışacak. Kadro olarak çok da kötü değil. Geçen sene ki takımdan önemli birkaç oyuncu gitse de, İspanya’nın gol kralı takıma katıldı. Bugün GUIZA’nın günü olabilir. ALEX’in ne yapabileceğini artık herkes biliyor. Bu yüzden ekstra işler yapmak zorunda. Kilit adam VOLKAN olacaktır. Bu üç isim etkili olursa, diğerlerinin fazla bir şey yapmalarına gerek kalmaz.

Beşiktaş geçen haftayı puan açısından oldukça karlı kapatmıştı. Geçen haftaki gibi HOLOSKO ve NOBRE etkili oynarlar, bunlara DELGADO da ayak uydurursa, kendileri için rahat bir maç olur. RÜŞTÜ için de diyecek çok fazla bir şey yok. O da VOLKAN gibi kilit adam olacaktır.

Her iki takımın da hücum güçleri iyi. Beklenti hareketli ve bol gollü bir karşılaşma olması. Ama her iki teknik direktör de sağlamcı oyun oynarsa, gol pozisyonları açısından kısır bir maç seyretme olasılığımızda var.

