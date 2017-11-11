'Gülen Türkiye'ye kaçırılacaktı' iddiasına yanıt geldi

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, iddianın, Rusya'nın ABD'deki son başkanlık seçimlerine müdahale edip etmediğini soruşturan özel yetkili savcı Robert Mueller tarafından incelendiğini yazmıştı. Gazete Flynn ve aynı ismi taşıyan oğlu Michael Flynn'e, Gülen'in kaçırılarak Türkiye hükümetine teslim edilmesi karşılığında ödenebilecek ücretin 15 milyon doları bulabileceğini iddia etmişti.

BBC Türkçe'nin haberine göre Flynn'in avukatları gazetenin haberine yanıt vererek iddiaların "çirkin ve yanlış" olduğunu söyledi. Flynn'in avukatları Robert Kelner, Stephen Anthony ve Brian Smith, bugüne kadar müvekkilleri ile ilgili ortaya atılan her bir iddia ya da dedikoduya cevap verme gereği hissetmediklerini belirterek "Son iddia çok ileri gittiği ve zarar verici olduğu için bu kuralımıza bir istisna getiriyoruz: iddialar asılsızdır" dedi.

İDDİA NEYDİ?

WSJ'nin haberine göre, Amerikan Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) ajanları geçen yıl Aralık ayı ortalarında New York'ta "21" adlı bir kulüpte, Flynn ve Türkiye hükümetini temsil eden kişiler arasında Fethullah Gülen konusunun görüşüldüğü bir toplantıyla ilgili olarak en az 4 kişinin ifadesini aldı. FBI'ın görüştüğü kişilerden biri, bu toplantıda Gülen'in kaçırılıp özel bir uçakla Türkiye'de, şu anda PKK lideri Abdullah Öcalan'ın kalmakta olduğu İmralı adasındaki özel cezaevine nakledilmesi teklifinin tartışıldığını öne sürdü.

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