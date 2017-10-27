FETÖ elebaşının keyfi yerinde! Masaj görüntüleri ortaya çıktı



Terör örgütü FETÖ'nün lideri Fetullah Gülen'in yeni fotoğrafları yayımlandı. Fotoğraflarda teröristbaşı Gülen, kendi evinde örgüt üyeleri ile görülüyor.

Türkiye'de hakkında "FETÖ çatı davası", "KPSS sorularının sızdırılması" ve "Futbolda şikede kumpas" gibi davalarda sanık olan ve hakkında tutuklama kararları bulunan eski Fatih Üniversitesi Rektörü Şerif Ali Tekalan sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

Sabah'ta yer alan habere göre Türkiye'nin ABD'den talebine rağmen FETÖ

elebaşı Gülen Pensilvanya'daki evinde teröristleri ile birlikte yaşamaya devam ediyor.

ÖRGÜT ELEMANLARINA MASAJ YAPTIRDI

Dikkat çeken fotoğraflarda Gülen, Pensilvanya'daki evinde örgüt elemanlarına masaj yaptırdığı görülüyor.

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