Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>FETÖ elebaşının keyfi yerinde! Masaj görüntüleri ortaya çıktı

    FETÖ elebaşının keyfi yerinde! Masaj görüntüleri ortaya çıktı

    Hürriyet Haber
    27.10.2017 - 18:08 | Son Güncelleme:

    Terör örgütü FETÖ'nün lideri Fetullah Gülen'in yeni fotoğrafları yayımlandı. Fotoğraflarda teröristbaşı Gülen, kendi evinde örgüt üyeleri ile görülüyor. Fotoğraflar arasındaki en dikkat çeken karede Gülen'in Pensilvanya'daki evinde örgüt elemanlarına masaj yaptırdığı görülüyor.


    Terör örgütü FETÖ'nün lideri Fetullah Gülen'in yeni fotoğrafları yayımlandı. Fotoğraflarda teröristbaşı Gülen, kendi evinde örgüt üyeleri ile görülüyor.

    Türkiye'de hakkında "FETÖ çatı davası", "KPSS sorularının sızdırılması" ve "Futbolda şikede kumpas" gibi davalarda sanık olan ve hakkında tutuklama kararları bulunan eski Fatih Üniversitesi Rektörü Şerif Ali Tekalan sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.
    Sabah'ta yer alan habere göre Türkiye'nin ABD'den talebine rağmen FETÖ

    elebaşı Gülen Pensilvanya'daki evinde teröristleri ile birlikte yaşamaya devam ediyor.

    ÖRGÜT ELEMANLARINA MASAJ YAPTIRDI

    Dikkat çeken fotoğraflarda Gülen, Pensilvanya'daki evinde örgüt elemanlarına masaj yaptırdığı görülüyor.

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler: son dakika , haber , haberler , terörist
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri