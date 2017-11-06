Gülen için yeni dosya

BAŞBAKAN Binali Yıldırım bugün ABD’ye gidiyor. Yıldırım, ABD ile yaşanan vize krizinin ardından ilk kez ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile bir araya gelerek krize çözüm arayacak. Görüşmede, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in iadesinin de gündemde olacağı, bu konda yeni bir dosya hazırlandığı öğrenildi.

Başbakan Yıldırım 7-11 Kasım tarihli ABD ziyaretinde, vize krizinin çözümü için temaslarda bulunacak. Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre Yıldırım, ziyaretinin ikinci gününde temaslarına başlayacak ve ilk olarak ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile bir araya gelecek. Vize krizinin ardından ilk kez ABD’ye gidecek olan Yıldırım, Pence ile krize çözüm arayacak. Suriye, Irak dahil bölgesel konların yanı sıra başta FETÖ, DEAŞ, PYD/YPG terör örgütleriyle mücadele konuları da Yıldırım ve Pence’in gündeminde olacak.

15 Temmuz sonrası Amerikan yönetimi, Gülen’in darbe girişimiyle bağlantısı konusunda somut delil istemişti. Bunun üzerine her iki ülke adalet bakanlarının temaslarının yanı sıra darbe girişimi soruşturmalarında görev alan 3 savcı da ABD’ye giderek bilgi aktarmıştı. 4 iade dosyasına ek delil olarak 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili önemli görüntüler de ABD’li yetkililerle paylaşılmıştı. Yıldırım, ABD ziyaretinin öncesinde, sunacağı yeni bir dosya için Çankaya Köşkü’nde gün boyu çalıştı. Yıldırım’ın, bu çalışmaların ardından oluşturulan dosyaları Pence ile paylaşması planlanıyor.

EKONOMİ DE GÜNDEMDE

Yıldırım, 4 günlük ziyaretinin üçüncü gününde ise New York’a giderek kanaat önderleri, Türk ve akraba toplulukları temsilcileri, Müslüman ve Yahudi toplumu temsilcileri ile bir araya gelecek. ABD’de yaşayan Türk işadamlarıyla da buluşacak olan Başbakan, ABD temaslarının son gününde ise Amerikalı basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.