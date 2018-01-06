Gül'e yanıt: Tasvip etmeyiz

“(Abdullah Gül’ün açıklamaları) Bizim arzumuz Abdullah Bey bu kutlu yürüyüşte partimizle ilgili, davamızla ilgili görüşlerini her zaman bizimle paylaşabilir. Biz de gerekli şeyleri onunla paylaşırız. Kamuoyunda bir tarafmış gibi değerlendirmeler yapmasını doğrusu tasvip etmeyiz.



(Soylu’nun açıklamaları) Yaptığı açıklama tarzı belki yanlış anlaşılmalara mahal vermiş olabilir. Ama çocuklarımızı zehirleyenlerin en şiddetli şekilde üzerlerine gidilmesi gerektiğini açıklamaya çalışmıştır. Açıkça söyleyeyim, ister bakan, ister Başbakan olsun kimse hukukun üstünde değildir. Ceza da olacaksa hukuk içerisinde herkes karşılığını verecektir.



18’DEN ÖNCE YASADIŞI

(Küçük yaşta evlilik) 18 yaşına gelenler evlenme hakkına kavuşmuş olurlar. Bundan önce yapılan evlilikler yasadışıdır. Ayrıca büyük mağduriyetlere neden olmaktadır. Geçtiğimiz aylarda bir yasayla bu mağduriyetleri gidermeye çalıştık, kendimizi iyi ifade edemediğimiz için mağduriyetler devam ediyor. 3 bin civarında hapiste yatan böyle genç var. Küçük yaşta evlilikler hoş görülemez, yasal olarak da suçtur. Diyanet’in söz konusu neyse, evlilikle ilgili değil ergenlik çağlarıyla ilgili değerlendirme olarak ele almak lazım.



(Kabine revizyonu) Cumhurbaşkanımızın sözünün üstüne söz mü söyleyelim? Olmayan şeyin nesini öngöreyim.”



