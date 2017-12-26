Gül’e tepki: Üzülerek karşılıyorum

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, özetle şunları söyledi: “Hükümetimiz belli, yürütmenin başı belli, ilgili bakanlık belli. KHK, ilgili kurumlarla görüşülerek çıkarıldı. Eski düzenlemede resmi görevliler için bu hak verilirken rahatsız olmayanların bugün rahatsız olmasını çok üzülerek karşılıyorum, kim olursa olsun.”

2019 PROVASI YAPIYOR

AK Partili Şamil Tayyar da Twitter’da “Abdullah Gül 2019’un provasını yapıyor. Muhaliflerle arasında paydaşlık oluşturmaya, AK Parti ile arasındaki mesafeyi açmaya çalışıyor. Ne yapsa nafile” yazdı.